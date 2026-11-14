Gimnasia y Esgrima cayó de local ante Platense por 81-72 en el marco de una nueva fecha de la competencia U-21.

El "Verde" volvió a la derrota en la Liga de Desarrollo de Básquet

Los U-21 de Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia perdieron este sábado ante Platense por 81-72, en el marco de una nueva fecha de la Liga de Desarrollo de Básquetbol.

El partido, que se jugó en el Socios Fundadores, tuvo los siguientes parciales: 23-9, 46-37 y 60-57.

Giovanni Pappalardi, con 25 puntos y 12 rebotes, y Joaquín Goncalves, con 19 unidades, lideraron la ofensiva del conjunto de Vicente López, mientras que en el elenco patagónico Jesús Centeno fue el máximo anotador con 26 puntos, 8 rebotes y 3 tapas.

El encuentro comenzó mejor para Gimnasia, que con un arranque certero de Santiago Ivanoff desde el perímetro y los aportes en la pintura de Centeno sacó ventaja rápidamente para cerrarlo 23-10. En el segundo período, la visita buscó reaccionar con apariciones de Giovanni Pappalardi y Luca Tarelli, pero el local sostuvo el control con el goleo constante de Centeno y las penetraciones de Yoscar Dinza para irse al descanso largo arriba por 46-37.

Tras el descanso, el conjunto de Vicente López logró achicar la diferencia con un buen pasaje de Joaquín Goncalves y bombas perimetrales de Vicente Blazica, cerrando el tercer cuarto abajo por tres (60-57). En el último período, Platense dio vuelta el marcador e impuso su juego de la mano de Pappalardi y Anthoan Urbina.

A pesar de los intentos de Gimnasia con aportes de Ivanoff y Dinza para mantenerse en partido, la visita fue cerrando poco a poco el encuentro, lo cerró mejor desde la línea de libres y selló la victoria por 81-72 en Comodoro Rivadavia.

La próxima presentación del “Verde”, que venía de dos triunfos seguidos y que ahora tiene récord de 4 victorias y 8 derrotas, será el domingo 22 de este mes ante Boca Juniors.

Síntesis

Gimnasia 72 / Platense 81

Gimnasia (23+23+14+12): Natalio Santacroce 3, Santiago Ivanoff 15, Segundo Lasarte 6, Yoscar Dinza 13 y Jesús Centeno 26 (fi); Valentín Segurado 0, Tiago Olagüe 3, Santino Santacroce 4 y Matías González 0. DT: Iván Parodi.

Platense (9+28+20+24): Anthoan Urbina 11, Joaquín Goncalves 19, Joaquín Jáuregui 7, Vicente Blazica 11 y Giovanni Pappalardi 25 (fi); Luca Tarelli 8 y Richard Hachen 0. DT: Octavio Bianchini.

Parciales: 23-9, 46-37 y 60-57.

Arbitros: Axel Catalán y Marcia Carrizo.

Estadio: Socios Fundadores.