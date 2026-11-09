Con un Centeno brillante, el "Verde" se impuso por la Liga de Desarrollo

Gimnasia le ganó 85-76 a Oberá y así sumó su cuarta victoria en la competencia U21 de básquet. El pívot venezolano marcó 34 puntos y bajó 9 rebotes.

El equipo U21 de Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia superó este lunes a Oberá de Misiones por 85-76 y de esa manera, logró su cuarta victoria -segunda seguida- en la Liga de Desarrollo de Básquet.

El partido, que se jugó en el Socios Fundadores, fue arbitrado por Facundo Iza y Rodrigo Alvarez, y tuvo los siguientes parciales por cuarto de juego de 16-23, 31-41 y 57-61.

El goleador y figura descollante del encuentro fue Jesús Centeno con 34 puntos, mientras que en la visita se destacó Manuel Caratino con 17 unidades.

El encuentro comenzó mejor para la visita, que con el aporte perimetral de Máximo Koziarski y la efectividad de Manuel Caratino logró sacar ventaja rápidamente para cerrarlo 21-16. En el segundo período, Oberá estiró la ventaja a diez puntos (41-31) aprovechando las bombas de Albano Costa y Milton Mousquere. A pesar de los intentos de Gimnasia con Jesús Centeno cargando el juego en la pintura, el visitante lo cerró mejor y se fue al descanso arriba por 41-31.

Tras el descanso, el conjunto patagónico logró achicar la diferencia con un parcial de 26-20 impulsado por la tremenda producción de Centeno en el poste bajo y las penetraciones de Natalio Santacroce (57-61), aunque Oberá sostuvo la delantera para cerrar el tercer cuarto por 61-57. En el último periodo, el “Verde” dio vuelta la historia y fue cerrando poco a poco el encuentro con triples claves de Santacroce y Tiago Olagüe. Pese a los intentos sobre el final de Oberá para recortar la brecha, el local lo cerró mejor con efectividad desde la línea de libres y selló un triunfazo por 85-76.

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Síntesis

Gimnasia 85 / Oberá 76

Gimnasia (16+15+26+28): Natalio Santacroce 21, Santiago Ivanoff 0, Segundo Lasarte 8, Yoscar Dinza 10 y Jesús Centeno 34 (fi); Lorenzo Milia 0, Santino Santacroce 7, Tiago Olagüe 3 y Matías González 2. DT: Iván Parodi.

Oberá (23+20+20+15): Milton Mousquere 14, Máximo Koziarski 16, Gonzalo Kinen 0, Manuel Caratino 17 y Matheus Santos 14 (fi); Santino Andersson 7, Agustín Nagel 0, Benjamín Carranza 0 y Albano Costa 8. DT: Gastón Juliani.

Parciales: 16-23, 31-41 y 57-61.

Arbitros: Facundo Iza y Rodrigo Alvarez.

Estadio: Socios Fundadores.

Foto: Prensa Gimnasia.