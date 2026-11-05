Los U21 de Gimnasia de Comodoro vencieron 90-87 a Independiente de Oliva y así volvieron al triunfo luego de cinco derrotas en fila.

El "Verde" cortó la mala racha en la Liga de Desarrollo de Básquet

El equipo juvenil de Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia se reencontró este jueves con la victoria en la Liga de Desarrollo de Básquet.

El elenco, que dirige Guido Lombardi, le ganó de visitante a Independiente de Oliva por 90-87 y de esa manera se reencontró con el triunfo, para así cortar con una racha de cinco derrotas en fila.

El partido, que se jugó en el estadio El Gigante de la ruta 9, tuvo los siguientes parciales por cuarto de juego: 25-24, 42-42 y 62-63.

En ese contexto, el “Verde” se quedó con la victoria, donde el juego colectivo fue clave para volver al triunfo en un partido con final cerrado. El pívot Jesús Centeno fue el goleador del juego con 23 puntos, 10 rebotes y una tapa.

El venezolano estuvo muy bien acompañado en la ofensiva por el escolta Tiago Olagüe, segundo goleador del equipo con 17 tantos -incluidos 5 triples-, mientras que el base Natalio Santacroce, aportó 16 unidades.

Además, el cubano Yoscar Dinza colaboró con 11 puntos, mientras que Segundo Lasarte bajó 11 rebotes, con 6 tantos anotados y una tapa.

En la “I”, mientras tanto, que sufrió su tercera derrota en el certamen, sus mejores vías de gol fueron Ezequiel Horen con 20 puntos y 14 rebotes, mientras que Gerónimo Tolosa, también anotó 20 tantos, con 5 recobres. Además, Raniero Mainoldi aportó 17 tantos y tomó 6 rebotes, y Elías García hizo 16 tantos y repartió 4 asistencias.

De esa manera, Gimnasia volvió a la victoria -la tercera en la actual campaña- y así dejó atrás una racha negativa de cinco caídas en fila y ahora se ubica en el puesto 14º.

El próximo compromiso del “Verde”, que no ganaba desde el 8 de octubre último, será este lunes cuando a partir de las 16:30 reciba a Oberá Tenis Club de Misiones.

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Síntesis

Independiente 87 / Gimnasia 90

Independiente (25+17+20+21): David Sucatzky 6, Elías García 16, Gerónimo Tolosa 20, Raniero Mainoldi 17 y Ezequiel Horen 20 (f); Leandro Sasia 4, Rocco Guareschi 0, Juan Veneranda 0, Lucas Giovanini 0, Tobías Beni 0 y Jeremy Corozo 4. DT: Leandro Rossotto.

Gimnasia (24+18+21+23): Natalio Santacroce 16, Santino Santacroce 8, Segundo Lasarte 6, Yoscar Dinza 11 y Jesús Centeno 23 (fi); Nahuel Moyano 0, Tiago Olagüe 17 y Gino Balbo 9. DT: Guido Lombardi.

Parciales: 25-24, 42-42 y 62-63.

Estadio: El Gigante de la Ruta 9 (Oliva).