Isaac Vizama fichó para River

Es defensor de la categoría 2015 que se formó en la escuelita de Comodoro Fútbol Club. Se sumará al “Millonario” donde está su hermano Lorenzo en la 2020.

Comodoro Fútbol Club dio a conocer una grata noticia de la institución “azulgrana” y la ciudad. Es que hace unos días, confirmó que el defensor de su escuelita, Isaac Vizama, de la categoría 2015, fichó para el Club Atlético River Plate.

El propio club, con mucho orgullo, lo hizo saber a la comunidad a través de su red social de Facebook. “Estamos Felices de comunicar esta gran noticia!!!

En un caso muy particular para la ciudad, Isaac se suma a su hermanito Lorenzo Vizama, categoría 2020, quien también ha fichado para el Millonario.

Luego de haber sido observado durante algunas pruebas, Isaac recibió finalmente el visto bueno.

Un jugador que hace años se forma en la escuelita de fútbol de Comodoro Fútbol Club y que también juega en la Pre 9na y en la 9na división en cancha grande, siendo un inmenso orgullo para nuestra Institución!

Felicitamos a su familia que con mucho esfuerzo ha acompañado en este proceso y que además, su padre, Jonatan Vizama siempre participó dirigiendo a la categoría también”, destacó el club.