Demoraron a un hombre acusado de apuñalar a su hijastro

La hermana del herido denunció el ataque durante la madrugada del lunes. La Policía halló manchas de sangre en una vivienda de General Paz al 700 y ubicó al joven de 32 años en un comercio de avenida San Martín.

Alrededor de las 5:35 de este lunes, una mujer de 34 años se presentó en la Comisaría de Sarmiento y denunció que su padrastro, Alejandro Paulette, de 62 años, había atacado con un arma blanca a su hermano, Alejandro Alexis Paulette.

Los policías fueron a la vivienda indicada por la denunciante. Allí encontraron al hombre de 62 años y observaron manchas de sangre en el piso. El joven ya se había retirado del domicilio y, en la primera consulta al hospital local, su ingreso aún no figuraba en el registro.

La Policía trasladó al acusado a la comisaría en el marco del artículo 215 del Código Procesal Penal de Chubut. El hombre ingresó a la dependencia a las 6:04 y el procedimiento fue comunicado al fiscal de turno, Daniel Manrique.

Minutos después, los efectivos localizaron al herido en un comercio de avenida San Martín y lo trasladaron al hospital de Sarmiento para que recibiera atención médica. La gravedad de las lesiones todavía no fue informada oficialmente.

Policía Científica trabajó en la vivienda para reunir elementos para la investigación. La causa quedó bajo conocimiento del Ministerio Público Fiscal, que busca establecer en qué circunstancias se produjo la agresión.