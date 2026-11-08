Chocaron una Amarok y un Toyota Etios sobre la Ruta 3

Los conductores de una camioneta Volkswagen Amarok y un automóvil Toyota Etios protagonizaron una colisión este domingo, alrededor de las 12:30, en el cruce de la Ruta Nacional Nº 3 y la calle Golfo San Jorge.

Tras el siniestro, personal de la Comisaría Distrito General Mosconi intervino en el lugar y constató que ninguno de los conductores había sufrido lesiones. Como consecuencia del impacto, ambos vehículos presentaron daños materiales.

La Volkswagen Amarok era conducida por C.W.M., mientras que el Toyota Etios estaba al mando de L.D.R. Los efectivos identificaron a ambos conductores y verificaron la documentación correspondiente, sin detectar irregularidades.

Por otra parte, las autoridades informaron que el accidente no provocó interrupciones en la circulación vehicular y que el tránsito continuó con normalidad en ese sector.