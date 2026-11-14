Se miden este domingo a las 16 por la 9ª fecha del Clausura Zonal A de fútbol de Comodoro Rivadavia. También juegan Palazzo-Saavedra, Diadema-Portugués y Laprida-USMA.

Sarmiento defiende la punta de la zona "A" frente a Rada Tilly

Con un programa de cuatro partidos, este domingo en diferentes horarios, se iniciará la 9ª fecha -penúltima- del torneo Clausura Zonal A “José Portu Guerreiro”, que organiza la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia.

En ese contexto, el líder de la zona A, Deportivo Sarmiento recibirá a Rada Tilly, con la ilusión de seguir arriba de todos.

El partido, que se jugará en el estadio Pampa Zaldúa, comenzará a las 16, y contará con el arbitraje de Sergio Corbalán.

Por su parte, General Saavedra que marcha tercero, visitará a Próspero Palazzo, que se ubica último en el grupo. Este encuentro arrancará a las 17 bajo el arbitraje de Gabriel Jarpa.

Una hora más tarde, Argentinos Diadema recibirá en su cancha de Kilómetro 27 a Deportivo Portugués, quien viene de perder la categoría. El juez del partido será Luis Fimiani.

Por su parte, en la zona “B habrá un solo partido. Será el que jugarán Laprida y Unión San Martín Azcuénaga. El juego está previsto para las 17 y su árbitro será Carlos Quintana.

La fecha se completará el próximo miércoles con los partidos de Jorge Newbery-Petroquímica y Comisión de Actividades Infantiles-Huracán.

DURAS SANCIONES DEJO EL CLASICO

Por otra parte, se dieron a conocer las severas sanciones -del Tribunal de Penas- que les recayó a los protagonistas del clásico que Newbery le ganó 1-0 a Huracán, donde se produjeron serios incidentes en el Estadio Municipal de Km 3.

En ese contexto, el más castigado fue el jugador del “Globo” Enrique Blanco, que recibió 16 fechas de suspensión. Mientras que con 15 fueron sancionados su compañero Diego Benito, el ayudante de campo Nicolás Vásquez, y Rodrigo Cárcamo, DT del “Lobo”.

Además, con seis fueron castigados Lautaro Benegas, Facundo Araya y Thiago Fernández -los tres de Huracán-, mientras que Luciano Torres y Lucas Gutiérrez recibieron cuatro.

Además, en Newbery, Juan Pablo Schwazenberg y Leonardo Valdez fueron sancionados con seis fechas; cuatro recibieron Lucas Villalba, René Billalba, Alexander Vera, Santiago Maidana y Gastón Barrientos. Mientras que un partido deberán cumplir Matías Rojas y Tahiel Cárcamo.

Programa de la 9ª fecha

DOMINGO 15

Zona “A”

- Deportivo Sarmiento vs Rada Tilly.

Arbitro: Sergio Corbalán.

Asistentes: Lucas Bres e Iván Peña.

Cancha: Deportivo Sarmiento.

Hora: 16.

- Próspero Palazzo vs General Saavedra.

Arbitro: Gabriel Jarpa.

Asistentes: Guillermo Díaz y Fernando González.

Cancha: Próspero Palazzo.

Hora: 17.

- Argentinos Diadema vs Deportivo Portugués.

Arbitro: Luis Fimiani.

Asistentes: Diego Schooff y Gustavo Corbalán.

Cancha: Argentinos Diadema.

Hora: 18.

Zona “B”

- Laprida vs USMA.

Arbitro: Carlos Quintana.

Asistentes: Víctor Velarde y Brandon Olivera.

Cancha: Laprida.

Hora: 17.

MIERCOLES 18

- Jorge Newbery vs Petroquímica.

- CAI vs Huracán.