Juegan este domingo a las 17 en el Estadio Municipal de Km 3 por el juego revancha de los cuartos de final de la Región Patagónica.

La CAI y Newbery va por su pase a "semis" del Regional

Este domingo quedará definido quién de los dos equipos de Comodoro Rivadavia jugará las semifinales de la Región Patagónica del Torneo Regional Federal Amateur de fútbol.

En ese contexto, la Comisión de Actividades Infantiles recibirá a Jorge Newbery por el partido revancha de los cuartos de final.

El encuentro, que se jugará en el Estadio Municipal de Km 3, dará comienzo a las 17, será controlado por una terna de la provincia de Buenos Aires y se jugará sin público visitante.

Como juez principal estará Lucas De Dios, de la localidad de Coronel Dorrego, mientras que sus asistentes serán Franco Páez de Bahía Blanca y Brian Romero de Coronel Dorrego. El bahiense Franco Yatzky fue designado como el cuarto árbitro.

En el partido de ida, que se jugó el último domingo en La Madriguera, la CAI se quedó con la victoria de 3-2 por los goles que anotaron el colombiano Bayron Ortiz, Agustín Jara y José Chacón, este último desde el punto del penal. Los tantos del “Lobo” los convirtieron Lucas Villalba -también desde los doce pasos- y René Billalba.

De esa manera, ambos se jugarán todo para meterse en las “semis” del certamen, instancia donde lo espera el vencedor de Camioneros Río Grande y Escorpión de Río Gallegos.

Estos dos equipos jugarán este sábado desde las 21 en Tierra del Fuego, destacando que en el juego de ida, ganó el equipo santacruceño por 1-0 con gol de Carlos Vera.

En case de haber igualdad en el resultado global, entonces los clasificados se definirán desde el punto del penal.

Programa – Cuartos de final vuelta

SABADO 14

- Camioneros (0) vs Escorpión (1).

Arbitro: Federico Miranda (Ushuaia).

Asistentes: Javier Ramírez (Ushuaia) y Ezequiel Rivero (Ushuaia). Cuatro árbitro: Gabriel Lamas (Ushuaia).

Hora: 21.

Cancha: Camioneros (Río Grande).

DOMINGO 15

- CAI (3) vs Jorge Newbery (2).

Arbitro: Lucas De Dios (Coronel Dorrego).

Asistentes: Franco Páez (Bahía Blanca) y Brian Romero (Coronel Dorrego). Cuatro árbitro: Franco Yatzky (Bahía Blanca).

Hora: 17.

Cancha: Estadio Municipal - Km 3.

Nota: Entre paréntesis figura el resultado de ida de las series.