El Tiro Práctico regresa por 8ª vez al Círculo de Caza Mayor General Lagos

Este domingo desde las 9:30 se realizará la octava fecha del ránking interno. Serán seis etapas y al menos 120 disparos mínimos para terminarlas.

Para este domingo el clima dio el visto bueno para que la modalidad Tiro Práctico tenga su octava y esperada fecha. Esta vez con el apoyo de Comercial Automotor, Cl Vet, Transportes Arias, Karquen Soluciones e Inka, desde las 9:30, los deportistas se encontrarán ante seis etapas y al menos 120 disparos mínimos para concluirlas.

Ya parece lejano aquel abril cuando se dio la inauguración del ránking 2026 de la modalidad y el último evento doble de octubre donde el Círculo de Caza Mayor estuvo ocupado por dos días, finalizando con una fecha nivel II que atrajo a locales y foráneos de varias ciudades patagónicas. Ya avanzado el ránking se van perfilando los candidatos para ser los campeones 2026. En la división más concurrida, Producción, Jorge Alí va primero con más de 598 puntos pero están muy próximos a él, José Barbetta, Franco Rivero y Darío Vázquez. Cuando se realicen los conteos finales en diciembre y se descarten algunas fechas, las posiciones podrían cambiar. En la división Producción Optics, Fernando Lago viene con 600 puntos, bastante por arriba del segundo lugar que tiene a Alejandro Lucero como el más inmediato perseguidor con casi 450 puntos. Un poco más atrás se ubica Javier Gaitán con 407 unidades.

La novedosa división Optics aún viene poco poblada de deportistas y la encabeza Benjamín Cusumano con 366 puntos, seguido por Luis Martínez con 145. Ya más en solitario, las divisiones Open y Estándar, Jorge Luis Altuna y Luis Pereyra participan ocasionalmente mostrando armas más curiosas que siempre son gratas de ver.

Esta modalidad se concursa con pistolas semiautomáticas de calibre 9mm en adelante y con ellas deben tomar diversos desafíos con etapas que imponen diversos recorridos con blancos de cartón y metálicos abatibles.

El puntaje final se divide por el tiempo y cada disparo errado penaliza el doble de puntos. El lema de la modalidad es DVC haciendo alusión a las palabras latinas Diligentia, Vis, Celeritas o en castellano: Precisión, Potencia y Velocidad. Actualmente la mayoría dispara en la división Producción con pistolas tal cual salen de fábrica y leves modificaciones cosméticas y alivianado de las acciones. La otra división que viene creciendo es una similar a la anterior pero que incorpora miras holográficas. Muchos tiradores de más de 40 años se vienen pasando a esta división porque es más fácil tomar miras ante problemas de presbicia o miopía, situación que varios locales han aprovechado.

Como se mencionara, también hay otros deportistas incursionando en divisiones que no solían verse seguido por estas tierras como es el caso de Jorge Luis Altuna en la división Open, con un arma vistosa de ver en acción al igual que la Para Ordenance de la división Estándar de Luis Pereyra.

Este domingo la concurrencia será una incógnita y si bien se fueron las bajas temperaturas de una primavera que no llegaba, se espera un clima algo fresco pero atractivo para esta época. El Círculo de Caza Mayor, una vez más cumple con disponer de unas excelentes instalaciones y organización para el beneplácito de socios y amigos del tiro práctico regional.

RANKING 2026 A SIETE FECHAS

Producción: Ali 598,43; Barbetta 562,90; Rivero 524,47; Vázquez 478,00; Cardozo 442,07; Dos Santos 401,53; Pritchard F. 400,00; Fernández 398,45; Kraser 384,57; Ocampos 353,96; Ortiz 349,38; Purtscher 346,60; Carreño 325,40; Barros 252,86; E. Pritchard 212,65; Lecumberri 210,89; Colombo 203,45; Chinni 178,86; Cabrera 160,51; Mateos 148,81; Tellechea Richard 136,48; González 136,06; Enriori 126,93; Marrero 100,00; Bubas 74,44; Devoto 69,21; Cusumano 66,20; Alis 65,92.

Producción Optics: Lago 600,00; Lucero 449,43; Gaitán 407,88; Altuna 318,09; Martínez 299,97; Relly 294,29; González 189,35; Millatureo 102,25; Meza 99,82; Altuna 72,76; Cury 60,89; Sarmiento 42,66.

Optics: Cusumano 366,12; Martínez 145,05; Larrañaga 100,00; Lucero 100,00; Altuna 46,32.

Open: Altuna 300,00; Patitucci 38,94; Alis 99,79.

Estándar: Pereyra 400,00.