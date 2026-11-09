Empató Sarmiento, Huracán volvió a la victoria y descendió Portugués

El “Depo” igualó 1-1 con Saavedra y sigue en la punta de la Zona “A” del torneo Clausura Zonal A. El “Globo” le ganó 3-1 a USMA. El “Luso” cayó 1-0 con Rada Tilly y descendió a la B.

Deportivo Sarmiento, líder de la zona “A” empató este domingo 1-1 de visitante frente a General Saavedra por la 8ª fecha del torneo Clausura Zonal A “José Portu Guerreiro”, que organiza la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia.

El goleador Cristian Méndez marcó el tanto del “Depo”, mientras que Cristian Reyes igualó el resultado para el local.

Por su parte, Deportivo Portugués se convirtió en el primer equipo que desciende a la B al caer de local por 1-0 ante Rada Tilly, que marcó por intermedio de Gonzalo Dasch. Con ese resultado, el “Aurinegro” acortó la distancia con el líder y está a tres de la cima.

Argentinos Diadema se hizo fuerte en Kilómetro 27 y le ganó 3-1 a Próspero Palazzo con anotaciones de Axel Romero, Claudio Leguizamón y Benjamín San Martín. El gol del “Aguilucho” lo hizo Marco Dos Santos.

En la Zona “B”, mientras tanto, Huracán, que venía de caer en el clásico, este domingo se recuperó y le ganó de visitante 3-1 a Unión San Martín Azcuénaga.

El “Globo” se fue con los tres puntos del “Armando Avila” por los goles que marcaron Ciro Barrionuevo, Tomás Paredes e Isaías González. El tanto “patricio”, que quedó más complicado en la tabla general, lo convirtió Santiago Sarratea.

Otro que ganó de visitante fue Laprida, que se impuso en Kilómetro 8 por 2-1 ante Petroquímica con tantos de Gonzalo Díaz y Yamil Lazarte. El gol del “Verdolaga” lo anotó Santiago Olivera.

La fecha se completará este miércoles con el partido entre Jorge Newbery y la CAI, los dos líderes que tiene el grupo B.

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Panorama de la 8ª fecha

DOMINGO 8

Zona “A”

- General Saavedra 1 / Deportivo Sarmiento 1.

- Deportivo Portugués 0 / Rada Tilly 1.

- Argentinos Diadema 3 / Próspero Palazzo 1.

Zona “B”

- USMA 1 / Huracán 3.

- Petroquímica 1 / Laprida 2.

Pendiente

- Jorge Newbery vs CAI.