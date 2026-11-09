Néstor Girolami y Leonel Pernía ganaron en Rosario y el campeón se define en Uruguay

Fueron los vencedores de las carreras 1 y 2 correspondientes a la novena fecha del TCR South América que se desarrollaron este domingo.

El Gran Premio Paladini en el autódromo de Rosario fue escenario de la 9ª fecha del TCR South América donde Néstor Girolami y Leonel Pernía, segundo y líder del campeonato respectivamente, ganaron las carreras y estiraron la definición del campeonato de la general para la última fecha que se disputará el 5 y 6 de diciembre en el autódromo Víctor Borrat Fabini de El Pinar, Uruguay.

El de pilotos es el único campeonato que no se definió en Rosario. En la primera competencia, Adrián Chiriano ganó entre su divisional y así aseguró su bicampeonato. En lo que respecta a la Copa Trophy, Camilo Trappa logró mantener la ventaja sobre Joaquín Cafaro y se llevó la primera edición de este torneo reservado para pilotos de menos de 24 años con poca experiencia en el concepto TCR. Por último, Honda Racing también se llevó la corona después de un año de varios triunfos y podios.

En la primera final, disputada por la mañana, la lucha por la victoria se definió por margen mínimo. Girolami (Hyundai MSA) se quedó con el escalón más alto del podio tras completar las 17 vueltas con un tiempo total de 28:17.939, superando por apenas 0.245 segundos a Leo Pernía (Honda Racing) y por 0.724 segundos a Tiago Pernía (Honda Racing), quienes completaron un podio sumamente apretado.

La carrera tuvo unas últimas ajustadas donde Leo Pernía presionó hasta la última curva para quedarse con la victoria. Girolami, que había largado desde la pole, se definió hasta el último metro y descontó los puntos necesarios para llegar con chances a Uruguay. Joaquín Cafaro fue uno de los protagonistas hasta la mitad de la carrera cuando venía segundo y se le rompió el auto en la curva uno.

Por la tarde, la segunda Final elevó aún más la temperatura de la competencia. Leonel Pernía (Honda Racing) se reivindicó y logró dominar las acciones para adjudicarse la victoria con un tiempo de 33:16.328. Lo escoltaron Fabricio Pezzini (Paladini Racing) en la segunda posición y Nicolás Fuca (Paladini Racing) en el tercer puesto, este último tras superar un reñido pelotón y sobrellevar sanciones de tiempo que marcaron el ritmo de la carrera.

En la segunda vuelta hubo un fuerte accidente en el curvón donde estuvieron involucrados Lucas Carabajal, Juan Manuel Casella y Sebastián Quirno. Con daños en los autos, los pilotos se bajaron todos caminando y el auto seguridad estuvo en pista durante varios minutos. En el relanzamiento, Leo Pernía volvió a aprovechar la potencia del Honda y superó a Fabricio Pezzini para tomar la punta y no abandonarla hasta la bandera a cuadros.

Con pocos giros de velocidad, el medio del pelotón estuvo intenso con mucho golpes, roces e idas de pista. Por todo ello, ocho autos no pudieron terminar, Fuca y Reis fueron sancionados con cinco segundos, Gabryel Romano tendrá tres puestos de penalización en la carrera de Uruguay y Trappa fue excluido.

Esta última exclusión hizo que Honda Racing alcance los puntos necesarios para ser campeón de equipos. De la mano de Sebastián Martino, Leonel Pernía, Nelson Piquet Jr., Tiago Pernía y Adrián Chiriano, la escudería argentina se quedó con el título.

La próxima y última fecha del Bradesco TCR South América será en Uruguay el fin de semana del 5 y 6 de diciembre.

DECLARACIONES

“Una largada muy buena y pudimos hacer una buena diferencia en los primeros metros. Después, Cáfaro venía muy fuerte, empezó a empujar y no me dio respiro con la goma. Después Pernía se empezó a venir y yo sabía que él había cuidado al principio e iba a tener mejor performance en el final. Hice todo prolijo y me defendí hasta el final para poder ganar” (Néstor Girolami).

“Una carrera increíble para nosotros, porque fue la mejor del año en el momento más difícil. Una gran largada y una primera vuelta impresionante que me dejó en el segundo lugar para luego tomar la punta” (Leonel Pernía).

“La verdad que largamos bien, solamente perdimos una sola posición con uno de los Link. Unas primeras vueltas medio apretadas y después entramos en una lucha entre los puestos 9, 10 y 11; pero yo tenía un buen ritmo y un buen auto. Sabía que me alcanzaba solamente con no ser excluido para ser campeón, pero bueno, estaba en condiciones de pelear, disfruté y pudimos ganar de vuelta en la Trophy. Fue un año duro, difícil como todo, pero bueno, lo sacamos adelante y acá estamos llegando al final de temporada”.

(Adrián Chiriano).

“Fue un año muy peleado, mucho nivel. Felicitar a Joaco y a todo su equipo. La verdad que fue un gran piloto y me lo puso muy difícil. Por suerte, por situaciones, fuimos de a poco estirando la ventaja y hasta poder salir campeón una fecha antes.” (Camilo Trappa).

………………

CARRERA 1

1. Néstor Girolami (Hyundai MSA)

2. Leonel Pernía (Honda Racing)

3. Tiago Pernía (Honda Racing)

4. Fabián Yannantuoni (Paladini Racing)

5. Juan Angel Rosso (Paladini Racing)

6. Nelson Piquet Jr. (Honda Racing)

7. Camilo Trappa (Hyundai MSA)

8. Fabricio Pezzini (Paladini Racing)

9. Lucas Carabajal (Scuderia URT)

10. Gabryel Romano (Hyundai MSA)

11. Adrián Chiriano (Honda Racing)

12. Nicolás Fuca (Paladini Racing)

13. Juan Manuel Casella (Uruguay Racing Team)

14. Enzo Gianfratti (G Racing Motorsport)

15. Bruno Massa (G Racing Motorsport)

16. Enrique Maglione (Uruguay Racing Team)

No terminaron

Raphael Reis (W2 Pro GP)

Gabriel Moura (Cobra Racing Team)

Sebastián Quirno (Scuderia URT)

Javier Jacobson (Scuderia URT)

CARRERA 2

1. Leonel Pernía (Honda Racing)

2. Fabricio Pezzini (Paladini Racing)

3. Nicolás Fuca (Paladini Racing)

4. Enzo Gianfratti (G Racing Motorsport)

5. Juan Angel Rosso (Paladini Racing)

6. Bruno Massa (G Racing Motorsport)

7. Raphael Reis (W2 Pro GP)

8. Gabriel Moura (Cobra Racing Team)

9. Adrián Chiriano (Honda Racing)

10. Javier Jacobson (Scuderia URT)

11. Fabián Yannantuoni (Paladini Racing)

12. Enrique Maglione (Scuderia URT)

No terminaron

Néstor Girolami (Hyundai MSA)

Joaquín Cafaro (Uruguay Racing Team)

Tiago Pernía (Honda Racing)

Nelson Piquet Jr. (Honda Racing)

Lucas Carabajal (Scuderia URT)

Gabryel Romano (Hyundai MSA)

Juan Manuel Casella (Uruguay Racing Team)

Sebastián Quirno (Scuderia URT)

Excluido

Camilo Trappa (Hyundai MSA)