El TCR South América se presentará en Rosario

Será este fin de semana por la penúltima etapa de la temporada. La actividad en pista comenzará el sábado por la mañana con el shakedown.

La anteúltima etapa del calendario del TCR South América será este fin de semana, 7 y 8 de noviembre, en el autódromo Ciudad de Rosario. El Gran Premio Paladini volverá a ser parte de la categoría sudamericana en uno de los escenarios tradicionales del automovilismo argentino para protagonizar una fecha que tendrá un valor especial en el desarrollo de la temporada.

El trazado rosarino, conocido como autódromo Juan Manuel Fangio, representa un nuevo desafío para los pilotos y equipos de la categoría. Con una extensión de 4 kilómetros, el circuito cuenta con diferentes sectores que combinan rectas y curvas, ofreciendo varias alternativas para el sobrepaso.

Por el lado de los pilotos, Bradesco TCR South América volverá a tener una cifra mayor a veinte autos en pista con 21 confirmados. A diferencia de la última etapa, en Rosario se sumarán dos Peugeot 308 GTI de Uruguay Racing Team que conducirán los argentinos Lucas Carabajal y Javier Jacobson.

Leonel Pernía llega como líder del certamen, aunque la última presentación en Posadas modificó el panorama de la lucha por el campeonato. Néstor Girolami fue uno de los grandes protagonistas de la fecha misionera, donde consiguió dos victorias consecutivas con su Hyundai Elantra N TCR y logró avanzar hasta la segunda posición del campeonato. De esta manera, quedó a 58 puntos de Pernía y se convirtió en su principal rival para la recta final de la temporada.

Raphael Reis ocupa el tercer lugar y también mantiene sus aspiraciones, aunque se encuentra a 63 unidades del líder. El brasileño necesita recuperar terreno en Rosario para llegar con posibilidades a la última competencia del año. Por su parte, Tiago Pernía se ubica cuarto y todavía conserva posibilidades matemáticas de pelear por el título, aunque necesitará un fin de semana muy favorable y resultados adversos de los pilotos que lo preceden.

En la Copa Junior, Camilo Trappa llega como líder con 145 puntos, seguido por Joaquín Cafaro, que acumula 124 unidades. En tanto, la Copa Trophy tiene a Adrián Chiriano al frente con 198 puntos, mientras que Enrique Maglione ocupa la segunda posición con 123.

Junto con el TCR South América, este fin de semana volverán a estar en pista los Crespi F1 Concept. Estas réplicas de Fórmula 1 desarrollados por la familia Crespi en Balcarce girarán para deleitar al público presente. También habrá actividades del RAS Rosario, la exhibición del Valtor, un superdeportivo artesanal de origen argentino, y la presencia de algunas automotrices implicadas de manera oficial en la categoría.

El viernes también será el momento de la presentación del Gran Premio Paladini en el Aeropuerto de Rosario y la demostración de un TCR South América rodando por la pista de aterrizaje. La actividad en pista comenzará el sábado por la mañana con el shakedown y los entrenamientos y desde las 16 será el plato fuerte con la clasificación. El domingo estará reservado para las dos competencias, desde las 10 y las 13.

Luego de la presentación en Rosario, el campeonato tendrá su última cita del año en el Autódromo Víctor Borrat Fabini de El Pinar, Uruguay, el próximo 5 y 6 de diciembre.