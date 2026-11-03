Ariel Rivas logró el bicampeonato nacional en Recurvo Masculino

Los representantes del Club de Tiro con Arco Petroquímica tuvieron en La Plata una destacada actuación en la Final Nacional de 3D, con títulos individuales, podios y medallas por equipos.

El Club de Tiro con Arco Petroquímica volvió a ser protagonista en la escena nacional durante la disputa de la Final Nacional de 3D, donde sus representantes consiguieron importantes resultados y dejaron en lo más alto los colores de la institución.

El certamen se desarrolló del 31 de octubre y 1 de noviembre, en las instalaciones del Club Tiro Federal Argentino de La Plata (Polígono Berisso), provincia de Buenos Aires. Fue el cierre de calendario nacional de FATARCO para la modalidad 3D, reuniendo a arqueros homologados de todo el país.

La actuación más destacada llegó de la mano de Ariel Rivas, quien se consagró campeón nacional en la categoría Recurvo Masculino y consiguió así el bicampeonato nacional, reafirmando su gran presente deportivo y consolidándose entre los principales referentes de la disciplina.

En la categoría Tradicional Masculino, Petroquímica tuvo una sobresaliente participación donde Miguel Prat obtuvo la medalla de plata por el subcampeonato nacional, mientras que Gabriel Rivas alcanzó el tercer puesto, logrando la medalla de bronce.

Las alegrías continuaron en las competencias por equipos. Gabriel Rivas se adjudicó la medalla de oro en Equipos Mixtos, sumando otro importante título para la delegación.

Por su parte, en la categoría Raso Masculino, Eugenio Vdovitchenko formó parte del equipo que obtuvo la medalla de oro, mientras que Juan Carlos Rodríguez se quedó con la medalla de plata por equipos.

COPANDO EL MEDALLERO PARA COMODORO

También hubo lugar para otro gran podio por parte de Luciano Mena junto a Gabriel Rivas, quienes consiguieron la medalla de bronce en la competencia por equipos.

Completaron la representación de Petroquímica los arqueros Agustín Matus en raso y Guillermo Bratovich en Compuesto, quienes también formaron parte de esta importante experiencia deportiva nacional.

Estos resultados reflejan el crecimiento del tiro con arco del club de km 8, el compromiso de sus deportistas y el trabajo que se viene desarrollando para fortalecer la disciplina y representar a Comodoro Rivadavia en las principales competencias del país. Petroquímica, sigue haciendo historia en el tiro con arco nacional, con nuevos títulos y podios de sus deportistas.