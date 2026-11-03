La Asociación Promocional de Fútbol de Salón continuó con la definición del torneo. La actividad tuvo lugar en el Gimnasio municipal Nº 2 y Club Ingeniero Huergo.

Se jugaron las "semis" de ida en cuatro denominaciones del Clausura de futsal

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El Granate de la C-09 2017. Foto: Torneo Promocional Futsal Comodoro Rivadavia.

Con partidos en el Gimnasio municipal Nº 2 y en el Club Ingeniero Huergo, entre el domingo y lunes último, se disputó una nueva instancia del torneo Clausura 2026, que organiza la Asociación Promocional de Fútbol de Salón de Comodoro Rivadavia.

En ese contexto, se jugaron semifinales de ida en cuatro denominaciones (C-011 2016, C-09 2017, C-09 2018 y C-07 2019).

Además, se disputó la última fecha de la C-11 2015 de la fase clasificatoria, donde quedaron definidos cómo serán los cruces de cuartos de final. El Lobito Infantil-Vikingos FC;

Halcones Dorados FC-Los Matadores; Comodoro FC-Innover FC y La Súper Económica-Casino CR.

La valla menos vencida fue para Genaro Haro y Lionel Tacull de El Lobito Infantil con 13 goles recibidos. Mientras que el goleador resultó Alfie Andretta, de Comodoro FC, con 24 tantos.

La jornada también tuvo partidos de la C-15 y C-17 quienes todavía juegan por la fase de clasificación.

A continuación, se detallan todos los resultados y sus respectivos goleadores por una nueva fecha del futsal formativo.

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Panorama

DENOMINACION C-11 2015

10ª fecha

- Halcones Dorados FC 3 (Viggo Bacarili-Alejo Ortiz-Benjamín González) / Guardianes JL 2 (Dylan Claros-Elian Perkins).

- Lanús CR 4 (Ian Martínez-Joaquín Guerrera 2-Francisco Condori) / Juanes Motos Futsal 3 (Blas Aguilar-Thaiel Dugscher 2).

- Innover FC 2 (Daniel Daneda-Thiago Castro) / El Lobito Infantil 4 (Gonzalo Alanis 3-Lionel Tacull).

- La Súper Económica 6 (Giovanni Gómez 3-Romeo De Vadillo 2-Juan Cruz Arévalo) / Comodoro FC 4 (Alfie Andretta - Milo Andretta-Lorenzo Altamirano 2).

11ª fecha

- Vikingos FC 4 (Lucas Vidal 3-Bautista Duré) / Asturiano 1 (Emiliano Hueicha).

- Innover FC 3 (Juan Zabalo 2-Alan Angel) / Comodoro FC 6 (Alfie Andretta 2-Lorenzo Altamirano 2-Agustín Merlo 2).

- El Lobito Infantil 8 (Gonzalo Alanís 4-Logan Gómez-Tomás Serón 3) / Juanes Motos Futsal 1 (Tahiel Dugscher).

- Lanús CR 0 / Guardianes JL 1 (Elian Perkins).

- Halcones Dorados FC 1 (Lian Vaquinzay) / Casino CR 4 (Mateo Ferreyra 3-Lorenzo Rodríguez).

- La Súper Económica 2 (Benjamín Reiñanco-Juan Cruz Arévalo) / Los Matadores 5 (Benicio Villarroel-Asiel Maripillan - Samuel Madrid 2-Mateo Elorrieta).

Cuartos de final

- El Lobito Infantil (1º) vs Vikingos FC (8º) A.

- Halcones Dorados FC (4º) vs Los Matadores (5º) D.

- Comodoro FC (2º) vs Innover FC (7º) B.

- La Súper Económica (3º) vs Casino CR (6º) C.

DENOMINACION C-11 2016

Semifinal ida

- El Lobito Infantil 2 (Ian Huenchullan-Román Cisnero) / Halcones Dorados FC 1 (Joel Reinoso).

- La Súper Económica 3 (Constantino Mendes-Emanuel Vargas-Ciro Flores) / Lanús Infantil 0.

DENOMINACION C-09 2017

Semifinal ida

- Los Matadores 0 / PM FC Azul 0.

- El Granate 11 (Santino Encina 5-Tadeo Domínguez 2- Valentino Quesada 2-Eusebio Roldán 2) / El Lobito Infantil 2 (Michel Márquez-Lian Levicoi).

DENOMINACION C-09 2018

Semifinal ida

- PM FC Azul 1 (Valentino Acosta) / MyL Futsal 3 (Haziel Chiguay-Nazareno Mayorga-Bautista Osorio).

- JM Futsal 5 (Leandro Vargas-Shao Fernández 2-Francesco Loncón 2) / Lanús Infantil 3 (Isaac Oyarzo-Agustín Figueroa- Santino Dávila).

DENOMINACION C-07 2019

Semifinal ida

- Asturiano 4 (Donato Capurro-Francisco Mayorga-Bruno Ojeda-Thiago Trevisán) / La Cigarra Infantil 1 (Lucca Bustos).

- El Lobito Infantil 5 (Gael Ainol 2-Diego Sánchez-Matías Rojas-Fabricio Tejada) / Lanús Infantil 0.

DENOMINACION C-13

7ª fecha – Zona “A”

- MyL Futsal 2 (Bastian Carrera-Lorenzo Morales) / Casino CR 12 (Luis Gutiérrez-Juan Cruz Carrizo 3-Benjamín Rodríguez-Lautaro Rivera 4-Mateo Ferreyra-Ignacio Kochowicz 2).

- JM Futsal 10 (León Lodeiro 2-Ian Almonacid 4-Mateo Moraga 3-Liam Araya) / Lanús CR 1 (Ciro Vargas).

- Los Amigos FC 3 (Axel Gauna-Benicio Antiveros-Gael Velásquez) / La Cigarra Infantil 1 (Jeremías Soto).

7ª fecha – Zona “B”

- CIPA 0 / Juan XXIII 5 (Aaron Vallejo-Gael Granero-Bruno Cortes 3).

- Saavedra Futsal 2 (Matías Carrizo-Dylan Gherardi) / MyL Futsal Rojo 2 (Jorge Federico 2).

- Los Matadores 5 (Máximo Martínez-Franco Wynbergh - Thiago Domínguez-Joaquín Hidalgo 2) / Lanús Infantil ‘B’ 1 (Noah Saralegui).

DENOMINACION C-15

7ª fecha – Zona “A”

- Deportivo DM 2 (Facundo Carrillo 2) / Juan XXIII 3 (Manuel Vega-Isaías Ojeda 2).

- Saavedra Futsal “A” 2 (Demian Mareco-Ian Hanzich) / La Súper Económica 4 (Stefano Iglesia-Yamil Millaneri-Bastian Chaile 2).

- CyS Futsal 4 (Leonel Robledo 2-Santino Díaz 2) / Malvinas Club 2 (Ciro Uribe 3).

8ª fecha – Zona “A”

- MyL Futsal 0 / Deportivo DM 1 (Lautaro Chiguay).

- CyS Futsal 9 (Leonel Robledo 2-Thiago Cancino-Santino Díaz-Lucas Funes 3-Ian Asencio 2) / Lanús Infantil 0.

7ª fecha – Zona “B”

- Juanes Motos Futsal 5 (Tomas Almonacid-Antonio Ortíz 2- Bruno Tappen 2) / Saavedra Futsal “B” 1 (Agustín Vargas).

- Guerreros FC 2 (Benjamín Barrientos 2) / Los Titanes FC 2 (Mateo Vera-Luciano Burgos).

- Casino CR 0 / 70/30 8 (Bautista Barría 3-Carlos Colivoro 2 - Kevin Chávez 2-Ian Sobarzo).

- Los Matadores Azul 4 (Thiago Llanquín 3-Facundo Ferreyra) / Lanús CR 4 (Enzo Loncón-Santino Ojeda-Lautaro Ríos-Ian Villalba).

- Milan Futsal 4 (Luciano Navarro-Matías Rojas 3) / Guardianes JL 1 (Víctor Pedraza).

DENOMINACION C-17

8ª fecha

- Deportivo DM 1 (Leonel Cifuentes) / MyL Futsal 5 (Facundo Jorvatt 2-Benjamín Errecalde-Dante González-Pietro Ingratta).

- Amigos del Poli 6 (Emanuel Medina-Matías Mercado 2- Luciano Santander-Cristian Zambrano-Lucas Núñez) / Los Titanes FC 3 (Juan Ignacio Melian-Enzo Martínez-Gastón Alfonso).

- Juan XXIII 1 (Jeremías Tassin) / Lanús CR 4 (Lautaro Molina - Miguel Loncón 2-Bruno Toro).

- CIPA 3 (Denis Figueroa 2-Tomás Muñoz) / El Lobito Futsal 6 (Dylan Fimiani 2-Matías De Michele-Rodrigo Leffeuillade 2-

Lautaro Vázquez).

- La Súper Económica 2 (Joel Mañao-Brian Benítez) / Guardianes JL 2 (Santiago Lagos-Wilson Vega).

9ª fecha

- Inter 1 (Julián Arias ) / CIPA 1 (Bruno Barros).

- Los Titanes FC 4 (Juan Ignacio Melian-Sergio Borda- Luciano Burgos 2) / Lanús CR 6 (Román Tolaba-Bruno Toro- Thiago Vera-Ian Villalba 4).

- Amigos del Poli 1 (Matías Mercado) / Guardianes JL 2 (Brandon Schneider-Nazareno Maurín).

- Saavedra Futsal 1 (Felipe Sánchez) / Alma Gaucha 2 (Thiago Padilla-Ramiro Encina).