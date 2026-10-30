Rodríguez Peña llegó a las semis y Cepatacal se quedó en cuartos
Rodríguez Peña de Comodoro Rivadavia se clasificó para jugar una de las semifinales del Torneo Argentino C-20 de futsal femenino que se disputa en Formosa.
En un final cerrado, le ganó 6-5 a Malvinas Argentinas de Tucumán y de esa manera se metió entre los cuatro mejores del certamen.
Su rival de este viernes en semis será Franjeadas de Formosa que derrotó 4-3 a Cepatacal, quien era el otro equipo comodorense en la competencia,
La otra semifinal la jugarán San Martín Pacífico de Mendoza y Comunicaciones de Corrientes.
Las mendocinas golearon 9-1 a Portuarias de Formosa y de esa manera se metieron entre los cuatro mejores del certamen.
Mientras que las correntinas dejaron en el camino a Rosario Futsal al vencerlas por 4-1.
De esta manera, este sábado jugarán San Martín Pacífico y Comu, y a continuación lo harán el local Franjeadas ante Rodríguez Peña.
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Panorama – Cuartos de final
JUEVES 29
- Portuarias 1 / San Martín Pacífico 9.
- Rodríguez Peña 6 / Malvinas Argentinas 5.
- Comunicaciones 4 / Rosario Futsal 1.
- Cepatacal 3 / Franjeadas 4.
VIERNES 30 – Semifinales
- San Martín Pacífico vs Comunicaciones.
- Rodríguez Peña vs Franjeadas.