Comodoro terminó cuarto en el Argentino C-17 de futsal

Perdió por penales 2-1 ante Rosario y no pudo subirse al podio del torneo en San Miguel de Tucumán.

Comodoro Rivadavia finalizó este sábado en el cuarto puesto del Torneo Argentino de Selecciones C-17 de futsal al perder por penales 2-1 ante Rosario.

El partido, que se jugó en el Microestadio San Martín de Tucumán, había finalizado en el tiempo regular 2-2.

Para Comodoro marcaron Matías Mercado y Dante González. Mientras que Galo Ojeda -de penal- y Lucas Barbieri anotaron los tantos para el conjunto rosarino.

De esa manera, el partido llegó al tiempo de alargue en donde el resultado no se alteró.

Por esa razón, la definición llegó a los penales. Comenzó la serie Comodoro y el arquero rosarino Isaías Rojas le contuvo el disparo a Walter Toledo. Tomás Escobar marcó para Rosario, luego Enzo Muñoz anotó para Comodoro y después Joaquín Mercado acertó para el conjunto de la ARoFuSA. Seguidamente, Rojas se lució al contenerle el penal a Luciano Santander y así Rosario se terminó quedando con el tercer puesto del torneo, donde a continuación, el local Tucumán y Mendoza jugaban por el título.