Derrotó 2-1 a Corrientes Interior y se clasificó para jugar este viernes una de las semifinales del torneo que se disputa en Tucumán.

Comodoro está entre los cuatro mejores del Argentino C-17 de fútbol de salón

La selección de Comodoro Rivadavia derrotó 2-1 a Corrientes Interior y se clasificó este jueves para las semifinales del Torneo Argentino de Clubes C-17 de fútbol de salón que se juega en el Microestadio San Miguel de Tucumán.

El elenco, que dirige Juan Ignacio Barrientos se puso en ventaja con un gran gol de Walter Toledo. En el segundo tiempo, la FeICoFuSa empató el partido con un tanto de su goleador Simón Luxen.

De esa manera, el partido se puso 1-1, hasta que a poco del final, Comodoro volvió a desnivelar esta vez por un gol anotado por Lautaro Muñoz, luego de recibir una asistencia de Toledo.

Corrieron los segundos, terminó el partido y así Comodoro no solo se metió en las semifinales, sino que así se pudo tomar revancha de la derrota que había sufrido en la última fecha de la fase de grupos.

En las “semis”, Comodoro jugará con el ganador de Caleta Olivia y Tucumán quienes se enfrentan a continuación.

La otra semifinal la jugarán Rosario y Mendoza.

El conjunto de la ARoFuSa goleó 8-3 a Pico Truncado, mientras que la “Borravino” superó por 3-0 al elenco de Paraná.