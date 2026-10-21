Comodoro perdió con Tucumán por el Argentino C-17 de Futsal

El elenco chubutense cayó 3-1 con el dueño de casa y no pudo asegurar su clasificación. Este miércoles se juega todo ante Corrientes Interior.

Comodoro Rivadavia cayó este martes ante Tucumán por 3-1 en el marco de la segunda fecha del Grupo C del Torneo Argentino C17 masculino de fútbol de salón.

El partido se jugó en el Microestadio San Martín de Tucumán, escenario donde se desarrolla todo el certamen y los goles del anfitrión, los marcaron Yulian Núñez, Benjamín Páez, y el arquero Lisandro Toledo, este último con un disparo desde su propio arco. Walter Toledo descontó para los chubutenses en el final.

De esa manera, Comodoro sufrió su primera derrota en la competencia, considerando que en el debut le había ganado 5-1 a Río Grande.

Este miércoles se jugará la tercera y última fecha, en donde el equipo que conduce Juan Ignacio Barrientos irá en busca de la clasificación cuando se enfrente con Corrientes Interior, el puntero e invicto que tiene la zona. El partido arrancará a las 19:50 y se podrá ver por YouTube a través del canal de la Confederación Argentina de Fútbol de Salón (CAFS).

En el otro partido de este grupo, Corrientes Interior, remontó un gran juego, y le terminó ganando 5-4 a Río Grande para quedar muy cerca de cuartos de final.

Por el Grupo “B”, Rosario logró su segunda victoria seguida al golear 5-0 a Gualeguaychú y de ese modo, se aseguró un lugar en la próxima instancia del certamen.

En el otro partido de la zona, Caleta Olivia se recuperó y le ganó 6-3 a Paraná. De esa manera, el elenco santacruceño se jugará todo este miércoles ante Gualeguaychú.

El que también aseguró en esta jornada su clasificación fue Mendoza, que derrotó 5-1 a San Rafael y se metió en la próxima instancia.

Además, en el otro partido de la zona, Mar del Plata venció 3-2 a Pico Truncado, por lo que este miércoles, se conocerá el segundo clasificado.

Cabe destacar que a cuartos de final clasifican el primero y segundo de cada grupo, como así también los dos mejores terceros.

Panorama – Microestadio San Martín de Tucumán

MARTES 20 – 2ª fecha

Grupo A

- Mar del Plata 3 / Pico Truncado 2.

- San Rafael 1 / Mendoza 5.

Grupo B

- Paraná 3 / Caleta Olivia 6.

- Rosario 5 / Gualeguaychú 0.

Grupo C

- Corrientes Interior 5 / Río Grande 4.

- Tucumán 3 / Comodoro Rivadavia 1.

Programa

MIERCOLES 21 – 3ª fecha

13:30 Gualeguaychú vs Caleta Olivia; Grupo B.

15:00 Paraná vs Rosario; Grupo B.

16:30 Mar del Plata vs San Rafael; Grupo A.

18:10 Mendoza vs Pico Truncado; Grupo A.

19:50 Comodoro Rivadavia vs Corrientes Interior; Grupo C.

21:30 Tucumán vs Río Grande; Grupo C.