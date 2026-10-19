Derrotó 4-1 a Milán F. I y de esa manera se convirtió en el rival de Los Matadores en una de las “semis” del Clausura de la Asociación Promocional de Futsal.

PM FC Azul se clasificó a las semifinales en la C-09 2017

La Asociación Promocional de Fútbol de Salón de Comodoro Rivadavia continuó el último sábado en el Gimnasio municipal 2, con la definición del torneo Clausura 2026.

En ese contexto, el equipo de PM FC Azul venció 4-1 a Milián F.I, y de esa manera, se convirtió en el rival de Los Matadores en una de las semifinales de la denominación C-09 2017.

Cabe destacar que ese partido era el único que restaba por definirse, ya que la otra llave de “semis” que se conocía es la de El Granate-El Lobito Infantil.

Asimismo, se jugaron los cuartos de final de la C-09 2018, donde quedaron definidos los cruces de semifinales.

Los que siguen en competencia son PM FC Azul-MyL Futsal y JM Futsal-Lanús Infantil.

La jornada del sábado se completó con dos partidos de la categoría C-15, con triunfos de Lanús Infantil y MyL Futsal.

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Panorama

DENOMINACION C-09 2017

4tos. de final

- PM FC Azul 4 (León Villafañe-Felipe Aued 2-Emir González) / Milán F. I. 2 (Lucas Carrasco-Bautista González).

Semifinales

- El Granate (A) vs El Lobito Infantil (D).

- Los Matadores (B) vs PM FC Azul (C).

DENOMINACION C-09 2018

4tos. de final

- PM FC Azul 3 (Facundo Carro-Mateo Meza 2) / PM FC Negro 1 (Ulises Cremona).

- JM Futsal 6 (Noah Canales 2-Shao Fernández-Lorenzo Fornola-Benjamín Oyarzun 2) / Asturiano 2 (Alex Taborda 2).

- MyL Futsal 5 (Haziel Chiguay 4-Bautista Osorio) / La Súper Económica 3 (Segundo Delgado 2-Renzo López).

Semifinales

- PM FC Azul (A) vs MyL Futsal (D).

- JM Futsal (B) vs Lanús Infantil (C).

DENOMINACION C-15

7ª fecha - Zona “A”

- Constructores 0 / Lanús Infantil 4 (Tiziano Hernández-Mateo Núñez-Dante Latorre-Lisandro

Gonzales).

- MyL Futsal 3 (Leonidas Soto-Jonathan Pérez-Alejo Ibarrola) / Los Matadores Rojo 0.