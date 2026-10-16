El futsal promocional tendrá acción solamente el sábado

En el Gimnasio municipal 2 se jugarán partidos de cuartos de final, y dos de la fase clasificatoria del torneo Clausura 2026.

La Asociación Promocional de Fútbol de Salón de Comodoro Rivadavia continuará este sábado en el Gimnasio municipal Nº 2 con la definición del torneo Clausura 2026.

En ese contexto, se estarán jugando cuatro partidos de cuartos de final de la denominación C-09 2018, y uno de la C-09 2017.

En esta última categoría se enfrentarán PM FC Azul y Milán F.I, donde el ganador de este partido, se convertirá en el rival de Los Matadores.

Además, se jugarán dos partidos de la C-15 que corresponden a la fase clasificatoria.

A continuación, se detalla la programación que se desarrollará este sábado en el gimnasio del barrio Pueyrredón.

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Programa

SABADO 17

En el Gimnasio municipal Nº 2 (18:45+15’)

19:00 PM FC Azul (1º) vs PM FC Negro (8º); C-09 2018, 4tos. de final ‘A’.

19:40 JM Futsal (2º) vs Asturiano (7º); C-09 2018, 4tos. de final ‘B’.

20:20 MyL Futsal (4º) vs La Súper Económica (5º); C-09 2018, 4tos. de final ‘C’.

21:00 PM FC Azul (3º) vs Milán F.I (6º); C-09 2017; 4tos. de final ‘C’.

21:40 Constructores vs Lanús Infantil; C-15, 2011/12, 7ª fecha, zona A.

22:30 MyL Futsal vs Los Matadores Rojo; C-15, 2011/12, 7ª fecha, zona A.