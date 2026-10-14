Flamengo Futsal debuta en el Panamericano de Esquel

El equipo comodorense, campeón de la División de Honor, es uno de los tres representantes argentinos. Se mide este miércoles a las 19 ante Telecentro Tacuarí de Misiones por el Grupo “A”.

Flamengo Futsal de Comodoro Rivadavia hará este miércoles su debut en la 4ª edición del Torneo Panamericano de Clubes, que se jugará hasta el domingo 18 en el Gimnasio Municipal de Esquel.

El reciente campeón de la División de Honor jugada en Mendoza, se medirá en duelo de argentinos, frente a Telecentro Tacuarí de Misiones.

El partido, que corresponde al Grupo “A” dará inicio a las 19, donde previamente, la programación, Aquarius de Brasil y Acuasistemas de Guatemala. Ese partido es del Grupo “B”.

Abriendo la acción, jugarán Club Tuluá de Colombia y Henchuy de Chile, mientras que cerrarán la primera fecha, Transporte Wenu de Esquel y La Doce XXII de Chile.

El ”Fla” cumplirá este jueves su segunda presentación ante Club Tuluá y cerrará la fase de grupos, el viernes frente a Huenchuy.

El plantel de Flamengo está integrado por los siguientes jugadores: Alejandro Soto, Pablo Alvarez, Gabriel Almonacid, Gonzalo Páez, Kevin Jahnsen, Gabriel Dodds, Diego Vargas, Nicolás Silva, José Carrizo, Leonel Rain y Damián Colivoro.

El cuerpo técnico está conformado por Luis Ramos (entrenador), Matías Rojas (ayudante técnico), Nelly Cuevas (preparadora física) y Fermín Cañamero (fisioterapeuta).

La delegación se completa con Oscar Soto (presidente) y Leonardo Babic (delegado).

Los dos mejores de cada zona se clasificarán a las semifinales. Luego se jugará un partido por el quinto y sexto puesto entre los dos terceros de cada grupo, y el séptimo y octavo, entre los cuartos de cada grupo para luego confexionar la tabla general.

Cabe destacar que los partidos podrán verse por YouTube a través del canal de la Confederación Argentina de Futbol de Salón (CAFS).

Programa – Gimnasio Municipal de Esquel

MIERCOLES 14

15:00 Club Tuluá (Colombia) vs Huenchuy (Chile); Grupo A.

17:00 Aquarius (Brasil) vs Aquasistemas (Guatemala); Grupo B.

19:00 Telecentro Tacuarí (Argentina) vs Flamengo (Argentina); Grupo A.

21:00 Transporte Wenu (Argentina) vs La Doce XXII (Chile); Grupo B.

JUEVES 15

15:00 La Doce XXII vs Aquasistemas; Grupo B.

17:00 Club Tuluá vs Flamengo; Grupo A.

19:00 Telecentro Tacuarí vs Huenchuy; Grupo A.

21:00 Transporte Wenu vs Aquarius, Grupo B.

VIERNES 16

15:00 Aquarius vs La Doce XXII; Grupo B.

17:00 Club Tuluá vs Telecentro Tacuarí; Grupo A.

19:00 Huenchuy vs Flamengo; Grupo A.

21:00 Transporte Wenu vs Aquasistemas; Grupo B.