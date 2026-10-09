Será en las denominaciones C-07 2019, C-09 2018 y C-09 2017. La actividad se desarrollará sábado, domingo y lunes, todo en el Gimnasio municipal 2.

El torneo Clausura de futsal formativo comienza cruces de cuartos de final

La Asociación Promocional de Fútbol de Salón de Comodoro Rivadavia disputará en este fin de semana largo, una nueva instancia del torneo Clausura 2026.

En ese contexto, la actividad se desarrollará toda en el Gimnasio municipal Nº 2 del barrio Pueyrredón.

Además de jugarse partidos de la fase clasificatoria, darán comienzo los cuartos de final en tres denominaciones. Una será en la C-07 2019, mientras que las otras dos serán para la C-09 2018 y C-09 2017.

A continuación se detalla la programación que se desarrollará este sábado, domingo y lunes por el futsal formativo.