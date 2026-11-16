Derrotó 3-1 a PM FC Azul por el juego de ida de la definición del Clausura del futsal promocional. En la C-07 2019, El Lobito Infantil y Asturiano igualaron 4-4.

El Granate ganó la final de ida en la C-09 2017 de futsal promocional

La Asociación Promocional de Fútbol de Salón de Comodoro Rivadavia continuó el fin de semana con la definición del torneo Clausura 2026.

En ese contexto, tanto el sábado como el domingo, la acción tuvo lugar en el Gimnasio municipal Nº 2, que se encuentra en la zona sur de la ciudad.

En uno de los partidos que se jugaron y por la final de ida de la denominación C-09 2017, El Granate le ganó 3-1 a PM FC Azul, con goles de Santino Encina, Tadeo Domínguez y Thiago Leal. Facundo Carro anotó el tanto de PM.

En la otra final de ida jugada, El Lobito Infantil y Asturiano no se sacaron ventajas e igualaron 4-4 por la definición del título en la C-07 2019. Gael Ainol, Diego Sánchez, Yamil Gallardo y Tenorio Rojas anotaron para El Lobito Infantil, mientras que para Asturiano convirtieron Francisco Mayorga, Maycol Quinteros -en dos ocasiones- y Thiago Trevisán.

Por su parte, en la C11 2016, se disputaron las semifinales revancha, dejando como finalistas a La Súper Económica y a El Lobito Infantil. Lanús Infantil y Halcones Dorados FC jugarán por el tercer puesto del certamen.

En la denominación C-09 2018, MyL Futsal y JM Futsal se clasificaron para jugar la final, mientras que PM FC Azul y Lanús Infantil deberán luchar por el tercer lugar del torneo.

La acción del fin de semana también contempló partidos de la fase clasificatoria de la C-13, C-15 como así también de la C-17, es decir las más grandes que tiene el campeonato de futsal promocional.

A continuación se detalla todos los resultados que se registraron el fin de semana en el gimnasio que se encuentra en el barrio Pueyrredón.

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Panorama

DENOMINACION C-11 2015

Semifinal ida

- El Lobito Infantil 2 (Gonzalo Alanís-Logan Gómez) / Halcones Dorados FC 4 (Bautista Vidal 3-Alejo Díaz).

- Comodoro FC 3 (Milo Andretta 2-Lorenzo Altamirano) / Casino CR 0.

DENOMINACION C-11 2016

Semifinal revancha

- Lanús Infantil 1 (Ghael Loncón) / La Súper Económica 3 (Uriel Castillo-Ian Alvarado 2).

- Halcones Dorados FC 1 (Thomás Quiñonero) / El Lobito Infantil 4 (Axel Vargas 2-Román Cisneros 2).

Final

- La Súper Económica vs El Lobito Infantil.

3º puesto

- Lanús Infantil vs Halcones Dorados FC.

DENOMINACION C-09 2017

3° puesto

- El Lobito Infantil 1 (Michel Márquez) / Los Matadores 6 (Faustino Flores 5-Tomás Barría).

Final ida

- PM FC Azul 1 (Facundo Carro) / El Granate 3 (Santino Encina-Tadeo Domínguez-Thiago Leal).

DENOMINACION C-09 2018

Semifinal revancha

- MyL Futsal 3 (Haziel Chiguay 2-Leonel Vargas) / PM FC Azul 2 (Facundo Carro-Gino Galetto).

- Lanús Infantil 2 (Santino Monsalve 2) / JM Futsal 3 (Noah Canales-Leandro Vargas 2).

Final

- MyL Futsal vs JM Futsal.

3º puesto

- PM FC Azul vs Lanús Infantil

DENOMINACION C-07 2019

3º puesto

- Lanús Infantil 1 (Isaac Oyarzo) / La Cigarra Infantil 4 (Benjamín Castellano-Israel Estrada-Lucca Busto-Erik

Cabañas).

Final ida

- El Lobito Infantil 4 (Gael Ainol-Diego Sánchez-Yamil Gallardo-Tenorio Rojas) / Asturiano 4 (Francisco Mayorga-Maycol Quinteros 2- Thiago Trevisán).

DENOMINACION C-13

8ª fecha - Zona “A”

- Parma Futsal “A” 5 (Santino Tenorio-Mateo Ferreyra 2-Lautaro Herrera-Lautaro Oyarzo) / La Cigarra Infantil 2 (Uriel Barrientos-Lucca Andrade).

8ª fecha – Zona “B”

- Lanús Infantil “B” 1 (Jerónimo De Brito) / Juanes Motos Futsal 0.

DENOMINACION C-15

8ª fecha - Zona “A”

- Juanes Motos Futsal 2 (Tomás Almonacid 2) / Milán Futsal 5 (Tiziano Argüello 2-Luciano Navarro 2-Matías Rojas).

- Lanús CR 3 (Santino Ojeda-Ian Villalba 2) / 70/30 1 (Bautista Barría).

- Casino CR 1(Josué Villalba) / Guardianes JL 2 (Tiziano García 2).

- Los Matadores Azul 4 (Federico Zwenger-Pablo Ruiz -Thiago Llanquín 2) / Los Titanes FC 2 (Bruno Salvo-Valentino López).

- Guerreros FC 2 (Ciro Cabrera-Benjamín Barrientos) / Saavedra Futsal “B” 2 (Matías Carrizo 2).

DENOMINACION C-17

11ª fecha

- CIPA 2 (Denis Figueroa-Bruno Barros) / Deportivo DM 0.

- Amigos del Poli 4 (Matías Mercado 2-Luciano Santander-Lucas Núñez) / El Lobito Futsal 5 (Lionel Toledo 3-Lautaro Vásquez 2).

- Guardianes JL 1 (Lautaro López) / Inter 1 (Gabriel Sánchez).

- Lanús CR 1 (Agustín Maripillán) / MyL Futsal 1 (Leonidas Amaya).