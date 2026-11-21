Habrá de todo un poco en el Gimnasio municipal 2. Se jugarán finales de ida, “semis” revancha, partidos por el tercer puesto y también de la fase regular.

El futsal promocional seguirá con su definición este lunes

La Asociación Promocional de Fútbol de Salón de Comodoro Rivadavia continuará este lunes en el Gimnasio municipal Nº 2 con el desarrollo del torneo Clausura 2026.

En ese contexto, será variada la programación que se jugará en el lunes feriado, ya que se jugarán dos finales de ida, semifinales revancha, partidos por el tercer puesto, como así también encuentros de la fase regular.

Las finales que se disputarán son La Súper Económica-Lanús Infantil en C-11 2016 y MyL Futsal-JM Futsal en la C-09 2018.

A continuación se detalla la programación de 16 partidos que se jugarán en el gimnasio que se encuentra en el barrio Pueyrredón.