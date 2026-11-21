Derrotó 1-0 a Defensa y se convirtió en el segundo equipo que accede a los cuartos de final del torneo de la Liga Profesional. Espera por el ganador de Central-Gimnasia de Mendoza.

Barracas Central le ganó este sábado de visitante por 1-0 a Defensa y Justicia y de esa manera se clasificó para los cuartos de final del torneo Clausura de la Liga Profesional de fútbol.

El encuentro, que se jugó en el estadio Norberto Tito Tomaghello de Florencio Varela, tuvo el arbitraje de Pablo Echavarría, y el gol lo marcó el delantero Norberto Briasco a los 29’ de la etapa inicial.

El gol llegó a los 29 minutos del primer tiempo, después de un tiro de esquina ejecutado por Iván Tapia. Briasco apareció sin marca y ex Huracán de Parque Patricios definió de cabeza ante Matías Borgogno para poner en ventaja al visitante.

Antes del descanso, Defensa buscó la igualdad con intentos de David Barbona y Damián Fernández, pero no pudo quebrar la resistencia de Barracas. Marcelo Miño intervino ante un remate de Barbona sobre el cierre de la etapa.

En el complemento, el “Halcón” de Varela volvió a generar chances. A los 33 minutos, Miño respondió ante un disparo de Leandro Fernández y mantuvo el arco en cero.

La recta final tuvo ocasiones para los dos equipos. A los 35 minutos del segundo tiempo, Jhonatan Candia estrelló un remate en el palo y estuvo cerca de ampliar la diferencia para Barracas.

Cinco minutos después, David Martínez tuvo una de las oportunidades más claras del local, pero su disparo pegó en el travesaño. Defensa no logró convertir y el visitante conservó la ventaja mínima.

Con el 1 a 0, Barracas aseguró su continuidad en el campeonato y dejó eliminado al equipo de Florencio Varela. Ahora aguardará la definición del cruce entre Rosario Central y Gimnasia de Mendoza -juegan este domingo a las 16 en el Gigante de Arroyito- para conocer a su adversario en cuartos de final.