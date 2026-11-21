Tanto la víctima como el asesino trabajaban en el mismo local. Ella ya estaba cumpliendo tareas cuando él llegó armado con un cuchillo y la apuñaló.

Apuñaló a su pareja e intentó quitarse la vida: fue en un bar de Córdoba

Un hombre de 38 asesinó el jueves a su novia, de 35, en el bar donde ambos trabajaban. Tras cometer el femicidio, el agresor intentó quitarse la vida pero permanece internado grave en el Hospital de Urgencias de Córdoba.

La víctima fue identificada como Romina González, quien trabajaba como encargada en el bar Morrison, sobre la calle Marcelo T. de Alvear al 300, en el centro de Córdoba, para mantener a su hijo de 13 años y a su madre.

Eran poco más de las 20 del jueves cuando la mujer ya estaba en funciones, limpiando las instalaciones, a la espera de abrir al público. En ese momento llegó su novio, Nicolás Gabriel Pedraza, que era uno de los mozos del lugar.

Pedraza apuñaló a su novia y luego intentó quitarse la vida con el mismo cuchillo. Una compañera de ambos encontró a Romina herida en el baño del bar, pero la ayuda llegó tarde.

El hombre se encuentra en estado reservado tras ser operado en la madrugada del viernes por "múltiples heridas punzantes a nivel de cuello y abdominal, con una lesión vascular", como precisó el subdirector del hospital, Maximiliano Titarelli, al canal El Doce de Córdoba.

La causa quedó en manos del fiscal Gonzalo Berrotarán, quien ya imputó a Pedraza por femicidio. A pesar de su estado actual, el hombre tendrá custodia policial mientras siga internado en el Hospital Municipal de Urgencias.

Si alguien miraba los posteos en redes sociales que Pedraza le dedicaba hace un mes a González jamás podría unir los puntos sobre la violencia de género que contenía la pareja, pero tras el femicidio en el bar salieron a la luz otros aspectos de la relación.

"Todo lo que está bien, estamos conectados para el más allá haciendo lo imperfecto, perfecto entre nosotros mismos. Te amo sin medidas, mi amor", publicó Pedraza el 22 de octubre pasado en Threads.

Menos de un mes más tarde, el exempleado de una concesionaria de motos había atacado y asesinado a la misma mujer a la que le declaró su amor.

Un allegado al bar del Córdoba donde sucedió el femicidio confirmó la relación laboral y amorosa entre la víctima y el asesino, y que "venía bien hasta que el tipo empezó a tener actos de violencia, de celos".

Además de pelearse con colegas y empleados de otros bares, Pedraza ejerció violencia de género sobre González, que según la fuente consultada por el medio La Voz del Interior "siempre se portó bien" y estaba abocada a mantener a su hijo y a su madre.

La misma fuente habló de un "acto de violencia" en la casa de Romina que requirió la intervención de la policía para retirar a Pedraza del domicilio, pero aún no se sabe si existe una denuncia al respecto.