Las acciones argentinas operan nuevamente a la baja y el riesgo país se ubica en su nivel más alto del año.

El riesgo país supera los 1000 puntos y hace temblar el plan de Milei y Caputo

Los activos argentinos profundizan este viernes la tendencia a la baja que vienen mostrando en las últimas semanas como consecuencia de un mal clima global y el riesgo país trepó a los 1.038 puntos.

El MERVAL inició la rueda con una contracción superior al 2%, reflejo de la caída que ya habían mostrado en el premarket los ADR argentinos en Wall Street.

En tanto, los bonos de la deuda pública tienen caídas superiores al 3%, lo cual impacta en el riesgo país, que se ubica en 1.038 puntos.

La presión sobre la deuda toca uno de los puntos sensibles del programa económico. Javier Milei aseguró esta semana que los pagos y la renovación de los vencimientos hasta 2027 están garantizados. Sin embargo, la caída de los bonos eleva el rendimiento que exigen los inversores para prestarle a la Argentina.

En este contexto, el Banco Nación ajustó la cotización oficial del dólar a $1.540 para la compra y $1.590 para la venta.

En tanto, el mayorista avanza a $1.563 y $1.572 para ambas puntas, mientras que el “blue” se afianza por encima de los $1.600, con cotizaciones de $1.620 y $1.640 para la compra y la venta, respectivamente.

Los dólares bursátiles también suben: el MEP trepa se vende a 1653 pesos y el CCL a 1759.

A principios de esta semana, el ministro Luis Caputo había salido una vez más a desestimar una devaluación del peso. “No vamos a devaluar”, prometió el titular de Economía en un discurso. Luego lo refrendó en otra aparición pública en la que afirmó que los empresarios tienen que “cambiar el chip”. “No va a pasar, hay muchos más dólares”, repitió sobre la devaluación.

Caputo también intentó defender su plan económico y dijo que la suba del riesgo país se debe al “temor a que vuelva el kirchnerismo” y “el shock externo” que provocó la guerra en el Estrecho de Ormuz.