Un hogar tipo 2 necesitó $2.134.959 en Comodoro Rivadavia durante octubre para no quedar por debajo de la línea de pobreza, mientras que en Caleta Olivia el monto ascendió a $2.144.344. Ambas localidades se ubicaron entre las tres más caras del relevamiento regional, que registró aumentos mensuales del 2%.

El costo de vida continúa golpeando el bolsillo de las familias de la Patagonia Sur. Durante octubre de 2026, Comodoro Rivadavia y Caleta Olivia se ubicaron entre las ciudades con las canastas básicas más elevadas de la región, con valores que superaron los $2,1 millones mensuales para un hogar tipo 2.

De acuerdo con el relevamiento del Observatorio de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), una familia de Comodoro Rivadavia necesitó $2.134.959 para cubrir la Canasta Básica Total (CBT) y no quedar por debajo de la línea de pobreza. En Caleta Olivia, en tanto, el monto alcanzó los $2.144.344, ubicándose por encima del registro comodorense.

El ranking regional fue encabezado por Río Gallegos, con una canasta básica de $2.148.522. De esta manera, las dos ciudades petroleras quedaron entre las tres localidades más caras de las siete analizadas, una situación que refleja las dificultades económicas que enfrentan los hogares para afrontar sus gastos cotidianos.

En el caso de Comodoro Rivadavia, el informe también señaló que la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que establece el límite por debajo del cual una familia queda en situación de indigencia, llegó a $966.045 durante octubre. Es decir, ese fue el monto necesario para cubrir exclusivamente los requerimientos alimentarios esenciales de un hogar tipo 2.

Por su parte, el valor de la canasta correspondiente a un adulto equivalente se ubicó en $439.111.

¿Y LOS INGRESOS?

Otro dato significativo del relevamiento fue la variación mensual de los precios. En Comodoro Rivadavia, la Canasta Básica Total registró un incremento del 2% respecto de septiembre, mientras que en Puerto Madryn, Trelew y Ushuaia la suba fue del 1,9%. Esquel también presentó una variación del 2%.

La diferencia entre Comodoro Rivadavia y Ushuaia, que registró la canasta más económica entre las localidades relevadas, fue de $156.145 mensuales para un hogar tipo 2.

La Canasta Básica Total contempla los alimentos y otros bienes y servicios indispensables para sostener un hogar, por lo que constituye uno de los principales indicadores utilizados para determinar la línea de pobreza.

Con estos valores, Comodoro Rivadavia y Caleta Olivia vuelven a quedar en el centro de la preocupación por el elevado costo de vida en la región. Para las familias de ambas localidades, superar los $2,1 millones mensuales se convirtió en el umbral necesario para no quedar por debajo de la línea de pobreza, en un contexto en el que los ingresos deben hacer frente a gastos cada vez más elevados.