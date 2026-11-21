El grupo de Santa Fe se desorientó en Villa La Angostura cuando cambiaron las condiciones climáticas y perdió el sendero de regreso.

Una excursión de trekking en el cerro O'Connor, Villa La Angostura, estuvo a punto de terminar en una situación de emergencia para un grupo de 14 turistas oriundos de Venado Tuerto, provincia de Santa Fe, que se desorientaron durante el regreso y quedaron sin poder encontrar el sendero de descenso. Tras un operativo de búsqueda y rescate, todos lograron regresar sanos y salvos entrada la noche.

El episodio comenzó alrededor de las 18 de este viernes, cuando las condiciones meteorológicas cambiaron repentinamente mientras los excursionistas emprendían el regreso. La pérdida de visibilidad y la desorientación hicieron que el grupo perdiera de vista el camino de bajada, por lo que solicitaron asistencia.

Ante el pedido de auxilio, se activó un operativo en el que participaron integrantes del cuerpo activo de Búsqueda y Rescate en Zonas Agrestes (BRZA) y personal de Parques Nacionales. Los equipos se internaron en la montaña con el objetivo de localizar a los turistas antes de que la caída de la noche y las bajas temperaturas complicaran aún más la situación.

Luego de aproximadamente dos horas de búsqueda, cerca de las 20, los rescatistas lograron establecer contacto con el contingente. Al encontrarlos, comprobaron que los 14 integrantes se encontraban en buen estado de salud, aunque afectados por el cansancio y el frío.

Después de asistirlos y contenerlos, los equipos de emergencia organizaron el descenso nocturno y acompañaron al grupo hasta el lugar donde habían dejado estacionados sus vehículos. Finalmente, a las 23.15, todos llegaron a destino, poniendo fin a varias horas de incertidumbre.

A raíz de este episodio, los organismos de emergencia recordaron la importancia de tomar precauciones antes de iniciar una caminata por la montaña.

Entre las principales recomendaciones se encuentra completar siempre el registro obligatorio de trekking, consultar el pronóstico meteorológico y evitar las salidas ante alertas de viento, lluvia o nubosidad baja.

También aconsejan comenzar las excursiones temprano, calcular los tiempos de recorrido para regresar con luz natural y llevar ropa de abrigo e impermeable, calzado adecuado, agua, alimentos, celular con batería y linterna.

Por último, remarcaron la importancia de no abandonar los senderos señalizados. En caso de perder la orientación o la visibilidad, lo indicado es detenerse, mantener unido al grupo y comunicarse de inmediato con los organismos de emergencia.