Además, se reconoció la trayectoria de tres mujeres que impulsan la producción y el desarrollo económico de la ciudad.

El intendente Othar Macharashvili encabezó este viernes el cierre anual del programa “Elaborado en Comodoro”, una iniciativa impulsada por la Municipalidad de Comodoro Rivadavia a través de la Agencia Comodoro Conocimiento. Del acto también participaron el titular del ente, Rubén Zárate; el rector de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, Gustavo Fleitas; integrantes del gabinete municipal, representantes del área de Pequeñas Unidades de Negocios, emprendedores y productores locales.

Durante el encuentro, se entregaron certificaciones de calidad a 50 emprendimientos registrados y evaluados que reúnen más de 250 productos en cinco rubros: producción alimentaria, textil, industria ligera, cultural y creativa. Además, se otorgaron certificados, carpetas identificatorias y kits institucionales para acompañar a quienes apuestan por producir, innovar y generar desarrollo en la ciudad.

El intendente valoró la perseverancia de quienes impulsan sus propios proyectos y subrayó el rol de la capacitación y las políticas públicas para fortalecer la actividad productiva. “Hay mucha gente que tiene capacidades, pero que debe animarse a pasar ese umbral del ‘no puedo’. Eso es posible si trabajan en forma conjunta, dejando el ‘yo’ de lado”, expresó.

Asimismo, Macharashvili resaltó la proyección alcanzada por productos locales mediante estas herramientas y ratificó el acompañamiento municipal para mejorar infraestructura y equipamiento. En ese marco, sostuvo que “la certificación debe revalidarse permanentemente para consolidar la calidad y el prestigio de la marca” y afirmó que las puertas del Municipio “deben permanecer abiertas para garantizar la continuidad de esta política pública”.

Por su parte, el titular de Comodoro Conocimiento, Rubén Zárate, señaló que “Elaborado en Comodoro es, por un lado, una marca de calidad en la ciudad y la región y, por otro, una construcción colectiva que refleja el esfuerzo, la creatividad y la capacidad de nuestros emprendedores para transformar ideas en proyectos productivos”. También remarcó que la iniciativa busca mejorar productos, ampliar la comercialización y diversificar la economía local.

En el marco del Día Internacional de la Mujer Emprendedora, se distinguió la trayectoria de Sandra Sánchez (Dulce Sazón), Patricia Castillo (Ko-Laik) y Lucía Trevizan (Acqua Orgánica). Zárate destacó que representan distintas generaciones unidas por emprender, innovar y crear oportunidades con identidad local.

La convocatoria continúa abierta en elaboradoencomodoro.conocimiento.gob.ar, donde los interesados pueden completar el formulario, presentar información de su marca y acercar muestras para la evaluación técnica de calidad.