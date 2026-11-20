La propuesta es desarrollada por la Municipalidad junto a la Asociación Civil “Juntos por un Corazoncito Feliz”, con el objetivo de fortalecer los espacios de participación e inclusión juvenil a través del trabajo conjunto en el territorio.

La Municipalidad de Comodoro Rivadavia continúa fortaleciendo el trabajo articulado con organizaciones de la comunidad, a través de iniciativas destinadas a promover la participación, la inclusión y el acompañamiento de adolescentes en distintos barrios de la ciudad.

En ese marco, la secretaria de Desarrollo Humano y Familia, Julieta Miranda, mantuvo una reunión de trabajo con referentes de la Asociación Civil “Juntos por un Corazoncito Feliz”, en instalaciones de dicha entidad, ubicadas en barrio Stella Maris. El encuentro se desarrolló con el propósito de planificar nuevas propuestas y dar continuidad a las actividades que se vienen desarrollando junto a los jóvenes de la institución.

Asimismo, se avanzó en la planificación y coordinación de futuras acciones conjuntas, en el marco de un proyecto articulado con el programa Adolescentes en Redes. La iniciativa también contempla la participación de otras áreas municipales, como la Dirección General de Casos de Derechos Económicos y Sociales, que viene trabajando de manera sostenida junto a la organización.

Por otro lado, durante el encuentro se realizó una evaluación de las propuestas implementadas hasta el momento y se planteó la necesidad de darles continuidad, fortalecerlas y proyectar nuevas actividades de cara al próximo año.

Al respecto, Julieta Miranda destacó la importancia de generar espacios de encuentro y articulación entre las instituciones y organizaciones de la comunidad. En ese sentido, sostuvo que “siempre son muy importantes estos espacios de encuentro entre diferentes instituciones y organizaciones, escuchando a la red y, principalmente, a los adolescentes, que son protagonistas en este tipo de iniciativas”.