Recorrieron las principales salas de control desde donde se monitorea y opera todo el proceso productivo que se lleva adelante en Cerro Dragón.

Como parte de la estrategia de sustentabilidad que Pan American Energy (PAE) lleva adelante en el Golfo San Jorge, y en el marco de la Semana de la Educación Técnica, estudiantes de la Escuela Técnica Provincial Nº707 "Ciudad de Yapeyú” visitaron el Centro Integrado de Operaciones (CIO) que la compañía posee en Comodoro Rivadavia y que permite operar y monitorear vía remota todo el proceso productivo que se lleva adelante en Cerro Dragón.

La Semana de la Educación Técnica tiene como objetivo fortalecer el vínculo entre el sistema educativo y el sector productivo. Los estudiantes participan de charlas, conversatorios, encuentros con empresas y con referentes de distintas actividades económicas, generando espacios de intercambio que contribuyen a vincular la formación académica con las necesidades del mercado laboral y el desarrollo de la región.

En ese marco, la comitiva de la Escuela N°707 realizó un recorrido por las distintas salas de control del CIO que cubren cerca de 800m2 de superficie y que permiten supervisar -a distancia y en tiempo real- desde la perforación del pozo hasta la puesta en especificación del petróleo y gas para la venta. También recibieron charlas explicativas de cada uno de los líderes y visitaron el sector de drones.

Concluida la visita, la directora de la Escuela, Sonia Melión, puso en valor la actividad y destacó: “estamos sorprendidos de lo que vimos. Los chicos se llevan una mochila enorme de conocimiento y toda la experiencia que tan generosamente les compartieron. También entendieron que estos desarrollos sólo son posibles cuando se trabaja en equipo”.

Desde la compañía, Sebastián Federico, gerente del Centro de Operación Remota (COR), resaltó que “es muy grato para nosotros recibir a los chicos y poder mostrarles algo de lo que se hacemos, exponiendo nuestra cultura de trabajo. Más allá de poder valorar el impacto tecnológico y la innovación en la industria, terminan de comprender el proceso productivo completo desde la exploración hasta la puesta en especificación del petróleo y gas”.

Por su parte, desde Relaciones Institucionales, Juan Taccari destacó que “estas visitas nos permiten fortalecer el vínculo con las instituciones educativas de la comunidad y acercar a los futuros técnicos a la realidad de la industria, generando sus primeros contactos con el sector. Además, brindan la oportunidad a quienes trabajan en el CIO de compartir sus conocimientos y experiencia de una manera cercana, didáctica y profesional”.