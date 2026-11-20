La entidad confirmó que todas las funcionalidades del servicio digital fueron restablecidas después de los trabajos realizados por Red Link. Sin embargo, continúan las tareas de actualización y podrían registrarse fallas puntuales.

El Banco del Chubut informó que el servicio de Home Banking se encuentra nuevamente operativo y con todas sus funcionalidades restablecidas, luego de los inconvenientes técnicos que afectaron el acceso a la plataforma durante los últimos días.

Según comunicó la entidad, la normalización se produjo después de las tareas de mantenimiento realizadas por Red Link, empresa responsable de la prestación del servicio.

De esta manera, los clientes ya pueden volver a utilizar las herramientas habituales de Home Banking para consultar sus cuentas y realizar operaciones bancarias.

Advierten que todavía podrían producirse fallas

A pesar del restablecimiento del servicio, desde el Banco del Chubut aclararon que Red Link continúa desarrollando tareas de actualización en su plataforma tecnológica, por lo que no se descarta que algunos usuarios experimenten inconvenientes puntuales.

La entidad no precisó hasta cuándo se extenderán estos trabajos, aunque aseguró que actualmente todas las funcionalidades se encuentran operativas.

El anuncio llega después de varios días de dificultades en el acceso al Home Banking, que motivaron comunicaciones oficiales sobre el estado del servicio y su recuperación progresiva.

Ante cualquier inconveniente, el Banco del Chubut recomendó a sus clientes comunicarse a través de los canales habituales de atención.

Por el momento, el servicio está restablecido, aunque su funcionamiento podría presentar interrupciones aisladas mientras continúen las actualizaciones de Red Link.