La entidad bancaria informó que el servicio se encuentra afectado por problemas técnicos del proveedor. La normalización dependerá de la resolución de la falla y, por el momento, no se precisó cuándo volverá a funcionar con normalidad.

Por una falla generalizada de Red Link, hay inconvenientes para acceder al Home Banking

El Banco del Chubut informó este martes que se registran inconvenientes para acceder al servicio de Home Banking debido a una falla generalizada de Red Link, la empresa proveedora del sistema.

A través de un comunicado oficial, la entidad explicó que sus equipos técnicos se encuentran monitoreando la situación y trabajando de manera coordinada con el proveedor para seguir la evolución del inconveniente.

Desde el banco aclararon que el restablecimiento del servicio depende de la solución de la falla por parte de Red Link, por lo que aún no se informó un horario estimado de normalización.

Asimismo, indicaron que cualquier novedad será comunicada oportunamente a los usuarios a través de los canales oficiales.

Finalmente, el Banco del Chubut lamentó las molestias ocasionadas y recordó que los clientes pueden realizar consultas mediante los canales habituales de atención.