En el marco del pedido de readecuación tarifaria que prevé un boleto de $2846, expusieron el subsecretario de Transporte, Daniel San Sebastián; Cristian Serdeiro por el EnCoSeP, y Elías Salvador por la empresa prestataria.

El Concejo Deliberante de Comodoro Rivadavia llevó adelante este lunes la audiencia pública temática sobre el proyecto de ordenanza enviado por el Ejecutivo municipal, que propone adecuar el cuadro tarifario del servicio de transporte de pasajeros prestado por Transportes Diadema SA.

La propuesta lleva el boleto urbano y especial de $1.323,88 a $2.846; el escolar y universitario, de $661,84 a $1.399,87; y el de jubilados, pensionados y excombatientes de Malvinas, de $1.323,88 a $2.468. El proyecto mantiene las gratuidades, franquicias y beneficios vigentes, entre ellos la gratuidad para personas con discapacidad y el régimen provincial del BECH.

LOS ARGUMENTOS DEL EJECUTIVO

El subsecretario de Transporte, Daniel San Sebastián, recordó que la tarifa se mantiene congelada desde diciembre de 2024 y que en ese período la inflación acumulada fue del 46,2%, lo que implicó una pérdida real del 31,6% en el valor del boleto.

Según la estimación técnica municipal para el período agosto 2026-julio 2027, el costo del sistema se proyecta en $244,6 millones mensuales y el costo medio, en $7.603 por pasajero, por lo que la tarifa propuesta cubriría alrededor del 37% de ese valor.

El funcionario señaló además que en agosto el Municipio sostuvo el 81% del costo del servicio, unos $194 millones, frente al 8% aportado por los usuarios de tarifa común, el 7% por la Provincia a través del BECH y el 5% por Nación y la tarifa social.

Agregó que el subsidio municipal creció un 283% desde enero de 2024 y que solo el 36% de los viajes paga tarifa plena. Atribuyó parte de esta situación a la discontinuidad del Fondo de Compensación al Transporte del Interior, y citó el relevamiento del IIEP (UBA-CONICET) de agosto, que ubica el boleto local entre los más bajos del interior del país. Aun con el nuevo cuadro, remarcó, el Municipio seguiría a cargo de cerca del 63% del costo mensual, subsidio mediante.

EL DICTAMEN DEL ENCOSEP

Desde Ente de Control de los Servicios Públicos, Cristian Serdeiro recordó que el organismo elaboró un dictamen favorable por mayoría. "Los tres hemos coincidido en que hay que actualizar la tarifa, pero después hay disidencia de la vicepresidencia", precisó.

Explicó que los dos principales componentes del costo son la mano de obra, con una incidencia superior al 46% en salarios, y el combustible, ambos con "una variación innegable desde 2024", a los que se suman insumos como lubricantes y repuestos. "Consideramos que la actualización es necesaria, pero señalamos cuestiones", indicó, y planteó la necesidad de avanzar en la renovación de unidades que ya superan los diez años de antigüedad y de dar mayor transparencia para optimizar la fiscalización del servicio.

Asimismo, lamentó la ausencia de vecinos en la audiencia, teniendo en cuenta que el servicio tiene unos 900 usuarios por día. "Creemos que la readecuación es necesaria; por eso nuestro dictamen favorable", concluyó.

LA POSTURA DE LA EMPRESA

Elías Salvador, en representación de Transportes Diadema, señaló que desde 2024 el combustible pasó de $1.270 a $2.340 y que las paritarias de los choferes se incrementaron un 46%. Además, en la misma línea de mayores costos, recordó por ejemplo que se incorporó un refuerzo a las 7 de la mañana para los barrios Centenario, Gesta de Malvinas y ARA San Juan.

Aclaró que la empresa opera recorridos muy extensos, que superan los 60 kilómetros e incluyen numerosos tramos “improductivos” desde la salida de Ciudadela hasta Diadema, por lo que su índice de pasajeros por kilómetro es inferior al de la otra prestataria.

Respecto de la antigüedad de la flota a la que había aludido Serdeiro, recordó que la empresa opera actualmente sin contrato y en el marco de prorrogas, aunque subrayó que "estamos dispuestos a cumplir con todas las condiciones de una licitación", precisando que la incorporación de nuevas unidades se pacta con la carrocera antes de traer los vehículos, por lo que esperan conocer las condiciones requeridas, como aire acondicionado y wifi entre otras que pudiera incluir la nueva licitación.

Con la audiencia pública concluida, el proyecto continuará su tratamiento en el ámbito del Concejo Deliberante, donde debe ser aprobado en segunda lectura antes de entrar en vigencia.