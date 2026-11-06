Cambia temporalmente el recorrido de las líneas 6H y 6AH

La Municipalidad de Comodoro Rivadavia, a través de la Subsecretaría de Transporte, informó que este viernes 6 de noviembre se implementará una modificación operativa eventual en el servicio de transporte público correspondiente a las líneas 6 H y 6 AH.
La medida comprende la franja horaria de 18:50 a 21. Durante ese período, el servicio se interrumpirá por la puesta en funcionamiento de las luminarias en el Camino Roque González. Dicha interrupción será entre las siguientes salidas:
18:56 horas: salida normal.
20:58 horas: salida normal y restablecimiento de la frecuencia habitual.
Se solicita a los usuarios tener en cuenta esta modificación para organizar sus traslados.