La Línea 11A incorpora una frecuencia adicional

Será a partir del martes. Saldrá a las 7 desde el barrio Centenario.

La Municipalidad de Comodoro Rivadavia, a través de la Secretaría de Servicios Públicos y Control de Concesiones, informa que, a partir del martes 3 de noviembre, la Línea 11A de Transporte Diadema incorporará una frecuencia adicional, con el objetivo de mejorar el servicio de transporte público en la zona norte de Comodoro Rivadavia.

La nueva frecuencia funcionará de lunes a viernes, con salida a las 7 desde barrio Centenario, a la altura del ingreso a Km. 17, en sentido al Centro. El servicio alcanzará especialmente a los vecinos de los barrios Centenario, Gesta de Malvinas y ARA San Juan.