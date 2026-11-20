Vialidad Nacional informó que se iniciaron los trabajos para reparar sectores deteriorados de la calzada. Mientras se desarrollen las tareas, habrá restricciones de circulación y presencia de banderilleros. También realizan mantenimiento sobre la Ruta 259, en el acceso a Esquel.

Comenzaron las obras de bacheo en la Ruta 40 entre La Paulina y Tecka

Comenzaron los trabajos de reparación sobre la Ruta Nacional 40, en el tramo comprendido entre la estancia La Paulina y la localidad de Tecka, en Chubut. Las tareas incluyen bacheo, reparación de deformaciones del pavimento y colocación de asfalto caliente, por lo que se solicita a los automovilistas circular con precaución.

Según informó Vialidad Nacional este viernes 20 de noviembre, las intervenciones forman parte de la obra denominada Malla 632, que contempla trabajos sobre una extensión de 162 kilómetros y se ejecuta mediante un convenio entre el organismo nacional y el Gobierno provincial.

La obra fue adjudicada a la empresa Rigel a través de un mecanismo de compensación de deuda por infraestructura.

Las primeras intervenciones se concentran entre el kilómetro 1636, a la altura de la estancia La Paulina, y el kilómetro 1676, en el acceso a Tecka.

En ese sector, los equipos comenzaron con tareas de fresado, reparación de baches, colocación de nuevas capas de asfalto caliente y compactación del material. El objetivo es mejorar las condiciones de circulación en una zona que presenta deterioro de la calzada.

Personal técnico del Distrito Chubut de Vialidad Nacional supervisa la ejecución de los trabajos.

Mientras avancen las reparaciones, el carril donde se esté trabajando permanecerá cerrado al tránsito. La circulación se realizará de manera alternada, habilitando el paso de vehículos en un sentido por vez, bajo la coordinación de banderilleros.

Por este motivo, Vialidad Nacional recomienda reducir la velocidad al aproximarse a los sectores intervenidos, respetar la señalización y seguir las indicaciones del personal encargado de ordenar el tránsito.

Las restricciones pueden generar demoras para quienes circulen por este tramo de la Ruta 40.

También realizan mantenimiento en el acceso a Esquel

En paralelo, comenzaron las tareas de limpieza y acondicionamiento de banquinas sobre la Ruta Nacional 259, entre el kilómetro 0 y el kilómetro 8, en el acceso a Esquel.

Los trabajos incluyen desmalezado y mantenimiento de la zona de camino, con presencia de cuadrillas y maquinaria vial pesada sobre las banquinas.

Desde el organismo solicitaron extremar las precauciones al circular por el sector.

Antes de viajar, los conductores pueden consultar el estado de las rutas a través de los canales oficiales de Vialidad Nacional o comunicarse con el Centro de Atención al Usuario, de lunes a viernes de 9 a 17 horas, a los teléfonos 0800-222-6272 y 0800-333-0073.