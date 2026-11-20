La SCPL confirmó que no se realizarán las interrupciones programadas para las zonas Norte, Sur y Central de la ciudad. La decisión se tomó debido a que las reservas de Puesto La Mata se encuentran en condiciones aceptables.

Suspenden los cortes de agua de este viernes y sábado

La Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL) informó este viernes 20 de noviembre que quedaron suspendidos los cortes programados de agua potable previstos para este viernes y mañana sábado en Comodoro Rivadavia.

Según comunicó el Departamento de Saneamiento, la decisión responde al estado actual de las reservas de Puesto La Mata, que presentan condiciones operativas aceptables y permiten mantener el abastecimiento sin necesidad de aplicar las interrupciones previstas.

De esta manera, este viernes 20 de noviembre no se realizará el corte de agua en Zona Norte, mientras que el sábado 21 tampoco se interrumpirá el servicio de manera programada en las zonas Sur y Central.

La medida permitirá mantener el suministro durante ambas jornadas, sin los cortes que habitualmente se establecen para administrar las reservas de agua potable de la ciudad.

No obstante, desde la cooperativa reiteraron el pedido a los vecinos de hacer un uso racional del recurso, con el objetivo de contribuir al mantenimiento de las reservas y evitar consumos innecesarios.

La suspensión corresponde a los cortes programados para estas fechas y no implica modificaciones permanentes en el esquema de distribución del servicio.