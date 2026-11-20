El paciente permanece internado en el Hospital Zonal de Bariloche y su estado es estable. Identificaron a tres contactos estrechos que ya fueron aislados.

Un nuevo caso de hantavirus fue confirmado en Bariloche. Se trata de un hombre de 31 años que permanece internado en la unidad de terapia intensiva del Hospital Zonal Ramón Carrillo. Según la información sanitaria, su estado es estable.

Tras la confirmación del diagnóstico, el área de Epidemiología identificó a tres personas que mantuvieron contacto estrecho con el paciente. Como medida preventiva, las tres fueron aisladas para evitar posibles contagios.

Dos de ellas se encuentran en Bariloche, mientras que la tercera está en Chile. Las autoridades sanitarias realizan el seguimiento correspondiente en el marco de la investigación epidemiológica.

Uno de los principales objetivos de la investigación es establecer en qué lugar pudo haberse producido la exposición al virus.

Para avanzar en esa tarea, los equipos sanitarios reconstruyen los movimientos del hombre durante los últimos 45 días, período que comprende el máximo de incubación del hantavirus.

Hasta el momento, no se pudo identificar un sitio puntual de contagio. Según la información difundida, el paciente se desplazó por distintos sectores comprendidos dentro del área endémica del ratón colilargo, principal reservorio del virus. Por ese motivo, la investigación busca determinar cuáles fueron sus recorridos y en qué zona pudo haber ocurrido la exposición.

Con esta confirmación, ascienden a cinco los casos de hantavirus registrados en la región durante 2026.

Fuente: InfoChucao