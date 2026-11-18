La entidad informó que la plataforma Home Banking 3.0 recupera gradualmente su funcionamiento luego de los inconvenientes registrados en Red Link. Aclararon que el problema afectó a bancos de todo el país y que todavía trabajan para normalizar completamente el servicio.

Home Banking del Banco del Chubut: comenzó a restablecerse el servicio

El Banco del Chubut informó que comenzó a restablecerse el servicio de Home Banking 3.0, luego de una falla tecnológica de alcance nacional que afectó el acceso a las operaciones bancarias digitales.

Según precisó la entidad, los equipos técnicos de Red Link realizaron distintas tareas para solucionar el inconveniente y, como resultado, la plataforma comenzó a recuperar gradualmente su funcionamiento.

Sin embargo, el servicio todavía no se encuentra completamente normalizado, por lo que algunos usuarios podrían continuar experimentando dificultades para ingresar o realizar operaciones.

Una falla que afectó a bancos de todo el país

Desde el Banco del Chubut aclararon que el problema no se originó en sus sistemas informáticos, sino en la plataforma tecnológica de Red Link.

La interrupción tuvo alcance nacional y afectó a las entidades bancarias que utilizan esa red para ofrecer servicios digitales a sus clientes.

De esta manera, la entidad provincial señaló que la resolución del inconveniente depende de la recuperación total de la infraestructura de Red Link.

¿Cuándo funcionará con normalidad?

Por el momento, no se informó un horario preciso para el restablecimiento completo del servicio.

Los equipos técnicos continúan trabajando para normalizar el funcionamiento del Home Banking y resolver las dificultades que puedan persistir.

El Banco del Chubut indicó que comunicará las novedades a medida que avance el proceso de recuperación.

Mientras tanto, recomendó a los clientes utilizar los canales habituales de atención para realizar consultas.

Aunque el acceso comenzó a recuperarse, la entidad todavía no confirmó que el Home Banking funcione con normalidad para todos los usuarios.