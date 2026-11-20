Desde el área de Diversidad municipal se presentó el cronograma oficial de la Semana del Orgullo en Comodoro Rivadavia. La propuesta, respaldada por una ordenanza municipal de 2021, se desarrollará desde el martes 24 hasta el sábado 28 de noviembre.

El programa reúne actividades recreativas, educativas y culturales pensadas para promover derechos y fortalecer el encuentro comunitario. Entre las iniciativas sobresalen el torneo intergeneracional de newcom, foros y espacios de participación ciudadana, con cierre en el Centro Cultural junto a la actuación de Flor Álvarez.

La secretaria de Mujer, Género y Diversidad, María Cativa, anunció las actividades de la semana del orgullo y destacó que “este evento adquiere una relevancia fundamental frente al creciente clima de intolerancia, dirigida no solo hacia la comunidad diversa, sino también hacia minorías, que afecta a diversos sectores sociales en la actualidad”.

Por su parte la secretaria de Cultura, Liliana Peralta, indicó que “el propósito fundamental de este evento es visibilizar la labor de la red, creando espacios seguros y libres de violencia donde las personas puedan ejercer plenamente sus derechos. A través de estas actividades, se busca construir confianza para reducir el temor social y derribar prejuicios sobre la comunidad LGBT, fomentando la integración y el encuentro humano en un ambiente cálido y participativo”.

En tanto, la directora del área de Diversidad, Daniela Andrade, invitó a toda la comunidad de Comodoro a participar de la semana del orgullo, al sostener que la propuesta está orientada a “fomentar la visibilidad y el entendimiento de la comunidad LGBTQ+. El objetivo es construir memoria colectiva y ofrecer herramientas educativas frente al desconocimiento social para consolidar espacios de encuentro comunitario para enfrentar los tiempos de intolerancia con ternura y participación activa”.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

El martes 24 a las 09:00 horas será el izamiento de la bandera en el Museo Ferroportuario y a las 18:00, en el CEPTur, se presentará el cuarto número de la revista “Diversidades”, que busca generar un espacio de expresión, reflexión y visibilización. El miércoles 25, desde las 14:00, habrá testeos en la Plaza de la Escuela N° 83 por el 25N, y el jueves 26 desde las 18:00 se pintarán banderas en el CIP con mensajes que serán parte de la marcha.

El viernes 27, a las 9:00, habrá un foro de la Comisión Directiva y el Equipo Jurídico de la FALGTB en la UNPSJB, y a las 18:00 se jugará el Torneo de Newcom Orgulloso, incorporando una propuesta deportiva y recreativa a las actividades programadas.

Finalmente, el sábado 28 será la Plaza Diversa a las 14:00 en el Museo Ferroportuario, mientras que a las 19:00 tendrá lugar la Marcha del Orgullo. La jornada concluirá a las 21:00 horas con un festival en el Centro Cultural, que pondrá el cierre a una semana de actividades orientadas a celebrar la diversidad, promover derechos y fortalecer los espacios de encuentro comunitario.