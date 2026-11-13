Uniendo Metas: estudiantes del Perito Moreno representarán a Comodoro

El programa es impulsado por PAE y la Asociación Conciencia y está basado en el modelo de Naciones Unidas.

Siete estudiantes de la Escuela Provincial Nº 766 Perito Moreno representarán a la Patagonia en la instancia nacional de Uniendo Metas, el programa que impulsan Pan American Energy (PAE) junto a la Asociación Conciencia, con el acompañamiento del Ministerio de Educación del Chubut.

La delegación, integrada por Viviana Pintihueque, Sol Santana, Kevin Torres, Nicole Uribe, Malena Reales, Candela Saldivia y Antonella Romero, obtuvo su clasificación tras consagrarse ganadora de la 9° edición local del programa, desarrollada en septiembre en Comodoro Rivadavia y de la que participaron más de 400 estudiantes de distintas localidades de la región.

A través de la metodología del Modelo de Naciones Unidas, Uniendo Metas promueve el desarrollo de competencias clave para la formación integral de los jóvenes, fortaleciendo habilidades vinculadas con la oratoria, la negociación, el pensamiento crítico, el trabajo en equipo y la construcción de consensos.

Por su importancia, en 2024 la Legislatura del Chubut declaró este proyecto de interés y aprobó la institucionalización e implementación de este modelo en todas las escuelas secundarias de la provincia que así lo requieran.

La participación en la instancia nacional –que se realizará el 21 y 22 de noviembre en CABA- representa una valiosa oportunidad de crecimiento personal y académico para los estudiantes, quienes deberán representar a Bangladesh en los distintos debates previstos. Además, podrán intercambiar experiencias con jóvenes de diferentes provincias, ampliar su mirada sobre los desafíos globales y adquirir herramientas para su futuro profesional. Para varios de ellos, además, la experiencia tendrá un significado especial, ya que será su primer viaje en avión y una oportunidad única para conocer otras realidades, generar nuevos vínculos y compartir aprendizajes con estudiantes de todo el país.

Desde la coordinación del programa, Verónica Barrionuevo destacó el crecimiento sostenido de la participación regional. “Es una gran satisfacción que cada vez más jóvenes puedan acceder a estas experiencias formativas que potencian sus capacidades y los preparan para afrontar nuevos desafíos”, señaló.

LA EDUCACION Y EL DESARROLLO DE LOS JOVENES

A través de Uniendo Metas, PAE reafirma su compromiso con la educación como herramienta de transformación social. En este sentido, el referente de Relaciones Institucionales de PAE, Juan Taccari, destacó: “Uniendo Metas promueve valores fundamentales como la escucha, el diálogo y la empatía, al tiempo que brinda a los jóvenes la oportunidad de ampliar y poner en práctica sus conocimientos y experiencias, fortaleciendo los vínculos con sus pares. Estamos convencidos de que este tipo de intercambios enriquece profundamente a los chicos, los ayuda a desarrollar una mirada más amplia y los prepara para asumir decisiones de manera responsable, tanto en su desarrollo social como en su futura vida profesional”.