El diputado nacional se basa en que “el fracaso del plan económico de Javier Milei tiene consecuencias concretas en Chubut”.

Glinski asegura que hay proyecto en el PJ para ganar en Chubut

La pérdida de puestos de trabajo, el deterioro de los ingresos y una creciente incertidumbre sobre el futuro productivo de la provincia fueron resaltados por el diputado nacional José Glinski como vectores para un eventual triunfo peronista en las próximas elecciones.

“Ignacio Torres y el PRO, lejos de construir una alternativa a ese rumbo, acompañan sus principales decisiones y comparten una mirada económica que no está dando respuestas a los problemas de los chubutenses”, señaló Glinski.

En ese contexto, “volvieron a circular versiones sobre la posibilidad de que el gobernador adelante las elecciones provinciales. La especulación con el calendario electoral es

apenas una manifestación de un problema mucho más profundo: un gobierno que, frente al deterioro económico y social, parece más preocupado por las condiciones de su

propia continuidad política que por ofrecer un horizonte de desarrollo para Chubut”.

Para el dirigente comodorense, “el peronismo tiene por delante una responsabilidad que excede la disputa electoral: construir una alternativa política capaz de gobernar la provincia. Esa tarea exige responder dos preguntas diferentes, pero inseparables: cómo construir una mayoría que pueda ganar y para qué queremos gobernar”.

Añadió que “la fragmentación electoral del peronismo y del campo popular comprometería seriamente sus posibilidades de disputar el gobierno provincial en 2027. Pero la unidad no puede reducirse a una fotografía de dirigentes ni a un acuerdo de candidaturas. Debe expresar una voluntad compartida de transformar la provincia y ofrecer un rumbo diferente al que hoy representan Milei, Torres y el PRO”.

La unidad –para Glinski- “tiene que servir para construir una mayoría política y social, no solamente para sumar votos. La discusión sobre quién debe gobernar necesita estar precedida por otra: qué queremos hacer con Chubut y

cómo pensamos hacerlo. Un acuerdo programático permite establecer coincidencias, identificar diferencias y construir una base

común desde la cual discutir los liderazgos”.

Agregó que “cuando existen diferencias sustanciales sobre el rumbo político, una elección interna permite que esas visiones

compitan democráticamente. Cuando existe un programa compartido, las internas pueden ser un mecanismo para resolver candidaturas, pero no necesariamente el único”.

PRIMERO EL PROGRAMA, DESPUES LAS CANDIDATURAS

El orden de esa discusión importa. Si empezamos por los nombres y dejamos para después las ideas, corremos el riesgo de construir un acuerdo electoral sin un proyecto de gobierno.

El Partido Justicialista debe cumplir su responsabilidad institucional de establecer reglas claras, transparentes y conocidas por todos los sectores que participen de la construcción electoral.

Al mismo tiempo, es necesario abrir espacios de diálogo sostenido entre quienes tienen aspiraciones de conducción provincial, municipal y nacional.

Hoy no existe un liderazgo hegemónico que pueda ordenar por sí solo al conjunto del peronismo. Sí existen dirigentes con legitimidades diferentes, representaciones territoriales y capacidades políticas que deben ser reconocidas.

La unidad requiere instituciones, pero también confianza. Y esa confianza se construye mediante el diálogo, los compromisos y el respeto mutuo.

REGLAS CLARAS Y CONFIANZA POLITICA

Chubut tiene una enorme riqueza natural y productiva. Sin embargo, esa riqueza no se traduce de manera suficiente en empleo, ingresos, infraestructura y bienestar.

El modelo económico nacional, acompañado políticamente por Torres y el PRO, profundiza las dificultades de una provincia que necesita diversificar su producción, sostener

el empleo y recuperar capacidad de decisión sobre su futuro.

El próximo gobierno provincial deberá responder

preguntas fundamentales, como para qué queremos gobernar; cómo aprovechamos nuestros recursos naturales y quiénes se benefician de su explotación; la responsabilidad por los pasivos ambientales acumulados; cómo generamos empleo y diversificamos nuestra

economía; y cómo distribuimos mejor la riqueza que produce la provincia.

Tenemos petróleo, gas, agua, viento, mar, recursos minerales y un enorme potencial energético. Tenemos universidades, investigadores, instituciones científicas, trabajadores calificados y una historia productiva que constituye una base para construir nuevas

actividades.