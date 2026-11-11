Según la consultora Mide, el 55 por ciento quiere un cambio de gobierno y al 72 por ciento no le gusta el estilo del Presidente.

Milei pierde el ballotage: la gente lo percibe corrupto y no llega a fin de mes

Una encuesta de la consultora Mide arrojó como saldo una caída estrepitosa de Javier Milei para las elecciones de 2027 y situó a Axel Kicillof como el candidato opositor con mayor intención de voto.

La encuesta se realizó entre el 28 de octubre y el 6 de noviembre, sobre un total de 1911 casos y ponderó las principales preocupaciones de los argentinos, su opinión sobre el gobierno libertario y sus perspectivas políticas para los comicios presidenciales del año próximo.

Entre las principales preocupaciones de los consultados aparecen los bajos salarios con respecto a la inflación con 21 por ciento, la desocupación con el 18 por ciento y la corrupción con el 16 por ciento. Bajo esa perspectiva, los responsables de la encuesta detectaron que solo el 21 por ciento cree que en 2027 se encontrarán económicamente mejor que ahora, mientras que el 20 por ciento contestó que se imagina "igual de mal que ahora" y el 41 por ciento "peor que ahora", lo que arroja un saldo de 61 por ciento de los encuestados que ve el futuro de manera negativa.

Los guarismos de ese informe parecen dar cuenta de una situación similar a la que terminó enfrentando Donald Trump en las recientes elecciones de medio término, cuando fue vapuleado por los demócratas hasta en distritos impensados.

Por caso, Mide detectó que el 62 por ciento de los encuestados dice el gobierno va en la dirección equivocada, contra un 38 por ciento que considera que va por el rumbo correcto. Y a la hora de aprobar o desaprobar la gestión, entre los que apuntan que la gestión es mala o muy mala suman un 55 por ciento y los que creen que es buena o muy buena solo llegan al 31 por ciento. El 14 por ciento restante la tilda de "regular".

El trabajo de Mide indica que Milei perdería una segunda vuelta contra el gobernador bonaerense. Kicillof se impondría por 42 por ciento contra un 39 por ciento.

En ese contexto, Milei mantiene un 30 por ciento de apoyo pero el 45 por ciento ya se considera netamente opositor y un 22 por ciento aduce no estar ni a favor ni en contra.

Sin embargo, hay una pregunta demoledora para el Presidente. Ante la consulta por la corrupción, el 45 por ciento dice que es mayor que en los gobiernos anteriores, el 39 por ciento dice que es menor pero consiente que efectivamente hay corrupción y solo el 9 por ciento niega que exista bajo la gestión libertaria. En síntesis, el 84 por ciento cree que el gobierno es corrupto.

Pese a todo, Milei conserva 39 puntos de imagen positiva con un diferencial negativo de 20 puntos. Patricia Bullrich, por su parte, acredita 44 puntos de imagen positiva y su diferencial es negativo pero por 8 puntos.

El sondeo también reporta que "las formas y el estilo" del jefe de Estado son rechazados por un 72 por ciento. Entre otros aspectos, remarca que el 60 por ciento respondió que es "inaceptable" el tipo de expresiones que Milei dedica a los periodistas.

La encuesta recoge que un 27 por ciento entiende que no hay un líder claro, pero otro 27 por ciento ubica en ese sitial a Kicillof, seguido por Cristina Kirchner con un 21 por ciento. Myriam Bregman, Sergio Massa, Mauricio Macri, Miguel Pichetto y Juan Grabois se reparten el resto.

Frente a ese escenario, el techo electoral de Milei, compuesto por los que seguro lo votarían y los que "podrían llegar a votarlo" alcanza el 41 por ciento. Esa cifra está lejos de garantizarle una victoria en ballotage.

Pero Bullrich tendría, según Mide, un techo más bajo y un rechazo más alto. Solo el 36 por ciento la respaldaría, entre los que están convencidos y los que podrían evaluarlo, mientras que el 58 por ciento "nunca la votaría".

La encuesta explora, además, el antagonismo entre Milei y el peronismo. El 49 por ciento teme más a un nuevo gobierno libertario que a un retorno del PJ, mientras que el 44 por ciento se expresa en sentido inverso.

En una confrontación depurada de dirigentes que fragmentan la intención de voto de los principales espacios políticos, la consultora estima que el Presidente obtendría el 30 por ciento, Kicillof un 21 por ciento, Bullrich un 12 por ciento, Bregman un 7 por ciento, Massa un 6 por ciento, Daniel Hadad un 2 por ciento y Pichetto el 1 por ciento.

Sin Massa ni Bullrich en la contienda presidencial, Milei se proyecta con un 37 por ciento y Kicillof trepa a 32 por ciento. Bregman pasa de 7 a 9 por ciento.

Finalmente, las estimaciones de Mide indican que Milei perdería una segunda vuelta contra el gobernador bonaerense. Kicillof se impondría por 42 por ciento contra un 39 por ciento del oficialismo.