El siniestro ocurrió este sábado a las 5:40 en Rivadavia y Francia. El conductor circulaba sin seguro obligatorio.

Un hombre de 31 años protagonizó un siniestro vial durante la madrugada de este sábado, luego de perder el control del vehículo que conducía y terminar sobre el bulevar de avenida Rivadavia, a la altura de la calle Francia. El test de alcoholemia confirmó que manejaba con 1,57 gramos de alcohol por litro de sangre.

El hecho se registró alrededor de las 5:40, cuando personal policial acudió al lugar tras recibir un aviso por una colisión vehicular. Al arribar, los efectivos constataron que un Chevrolet Corsa, conducido por el hombre de 31 años, había quedado detenido sobre el divisor central de la avenida.

Debido a que una de las ocupantes presentaba lesiones, se solicitó la presencia de una ambulancia. Tras ser evaluada por el personal médico en el lugar, la mujer que viajaba como acompañante fue trasladada al Hospital Regional para recibir atención médica.

En paralelo, intervino personal de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) que realizó el correspondiente test de alcoholemia al conductor. El resultado fue positivo y arrojó 1,57 gramos de alcohol por litro de sangre.

A raíz de la infracción, se labró el acta correspondiente. Además, durante el procedimiento se constató que el vehículo circulaba sin el seguro obligatorio vigente.

Finalmente, como no había un servicio de grúa disponible para trasladar el Chevrolet Corsa a la dependencia policial, las autoridades dispusieron una consigna en el lugar para resguardar el rodado.