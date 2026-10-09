Othar recibió a Flamengo, flamante nuevo campeón argentino de futsal

El ganador de la División de Honor fue recibido por el intendente y también por el presidente del Ente Comodoro Deportes. El ‘Fla’ se prepara para competir en el IV Panamericano en Esquel.

El intendente de Comodoro Rivadavia, Othar Macharashvili, junto al presidente de Comodoro Deportes, Hernán Martínez, recibieron al primer equipo de Flamengo, campeón argentino recientemente al consagrarse en la División de Honor Mendoza 2026 organizada por la Confederación Argentina de Fútbol de Salón (CAFS).

El equipo de Oscar Soto (presidente) y dirigido por Luis Ramos se quedó con el título al vencer en la final a Marmolería de Corrientes en el estadio mundialista de Andes Talleres (Mendoza), logrando su segundo título nacional de clubes, la “Liga de Honor”, torneo más prestigioso a nivel de clubes CAFS, que Flamengo ya había ganado en Rosario 2019 por primera vez.

Junto al intendente y el titular de la cartera de deportes, estuvo acompañando el presidente de la Comisión Futsal Principal y vicepresidente de CAFS, Gustavo Camino, además de los jugadores Leonardo Gallardo, Federico Gallardo, Gonzalo Páez, Valentino López, Leonel Rain, Pablo Alvarez, los colaboradores Matías Rojas y Leonardo Babacic y el capitán Gabriel Almonacid.

En una amena charla, el equipo agradeció el acompañamiento constante del Estado municipal, al tiempo que comentaron algunas inquietudes para lo que será su participación en el Panamericano y recibieron las felicitaciones de las autoridades municipales.

“Nos avisaron que nos iba a recibir el intendente y Hernán, una noticia muy buena porque quiere decir que lo que logramos es valorado. Seguimos cayendo, de este torneo tan importante que nos tocó ganar. Como dije un par de veces, no íbamos con las expectativas tan altas, pero paso a paso el grupo se hizo fuerte y por suerte pudimos lograr el título”, comentó Gabriel Almonacid, capitán del equipo junto al referente Alejandro Soto.

“Más allá que trabajamos para conseguir la plata para cubrir los gastos de los viajes, está bueno tener el respaldo de la ciudad, de Comodoro Deportes, del intendente, porque sin la ayuda de ellos no llegamos con los costos que implican estos viajes. Muy agradecido y ahora esperamos que salga todo bien en lo deportivo también en Esquel”, expresó Almonacid.

PANAMERICANO A LA VUELTA DE LA ESQUINA

Flamengo no tiene mucho descanso, ya jugó por el torneo doméstico y tiene la mente puesta en el Panamericano FIFUSA en Esquel, que lo tendrá como protagonista de la Zona A junto a Telecentro Tacuarí (Misiones, Argentina), Tuluá FS (Colombia) y Huanchuy FS (Chile).

En la Zona B estarán Sportivo Recreativo Aquarius (Brasil), La Doce XII (Chile), Aquasistemas (Guatemala) y Transporte Wenú (Argentina - Esquel), en un certamen continental que se jugará en el Estadio Municipal de Esquel del 14 al 18 de octubre. Con dos zonas de cuatro equipos, los dos primeros clasificarán directo a semifinales.

“En lo grupal estamos muy bien, hemos visto los equipos, vimos videos y hay rivales muy duros. Sumamos algunos refuerzos que ya son conocidos del club. Nos vino muy bien lo de Mendoza, los viajes unen mucho al grupo, más cuando los resultados también se dan. Estamos preparados y con ganas de llegar al último día, ojalá”, sentenció el capitán de Flamengo.