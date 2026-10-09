Su hermana denunció que el hombre, de 43 años, murió media hora después de dejar la guardia del hospital.

Dolavon: le dieron una inyección por un dolor de muelas y murió cuando volvía a su casa

La muerte de un hombre de 43 años en Chubut generó consternación tras el reclamo público que realizó su hermana por una supuesta mala praxis del hospital de la localidad de Dolavon.

El lunes 5 de octubre de 2026 a la noche, Marcos Fabián Erise fue a la guardia del centro de salud rural por un dolor de muelas y murió poco después de salir, según denunció la mujer.

El caso se conoció por el testimonio que Lorena —como se identificó la familiar del fallecido— hizo en un video difundido en las redes sociales por Silvina Cabrera, que enseguida ganó repercusión en los medios chubutenses.

Según su reconstrucción, Erise llegó al hospital alrededor de las nueve de la noche con un fuerte dolor de muelas y esperó entre 15 y 30 minutos hasta que lo atendió el personal de turno.

La familia sostiene que durante la consulta le aplicaron un inyectable que, según les informaron en ese momento, era diclofenac, un conocido antiinflamatorio que se utiliza para reducir inflamaciones y combatir el dolor, de habitual uso en este tipo de casos.

Después de recibir la inyección, casi en un tratamiento de rutina, Erise salió del establecimiento y emprendió a pie el regreso a su casa, donde nunca llegaría.

Según el relato de Lorena, el hombre se descompensó y murió a media cuadra de su vivienda, aproximadamente media hora después de salir del centro de salud. "Mi hermano pegó la vuelta para venirse a su casa y no alcanzó ni a llegar", sintetizó lo sucedido.

El fallecimiento se conoció en Dolavón por un aviso que difundió la Cooperativa Eléctrica local, que informó que Erise murió el 5 de octubre a las 23. Sus restos fueron sepultados el miércoles 7 en el cementerio municipal de la localidad.

Lorena cuestionó el funcionamiento del hospital local y planteó las dificultades de quienes dependen exclusivamente del sistema público de salud. "Nosotros somos una familia humilde y tenemos que sí o sí recurrir al hospital de Dolavon", lamentó.

“Hoy pasó con mi hermano, mañana puede pasar con una criatura, con unos abuelos. Todos tenemos familia. Hoy yo a mi hermano lo tengo que estar despidiendo", se lamentó.

La mujer reclama que se investigue qué atención recibió Erise y cuál fue el desencadenante de su muerte. Y espera que se avance con una investigación formal que esclarezca el caso.

Luego de conocido el video, no hubo respuesta oficial desde la dirección del hospital, del Ministerio de Salud provincial ni de la Justicia sobre lo ocurrido.

Tampoco está claro si se inició algún tipo de procedimiento para determinar si existe relación alguna entre la consulta en la guardia hospitalaria, la administración de diclofenac y la muerte que sobrevino minutos después.