Durante todo el fin de semana, el Centro Cultural y el CEPTur reunieron a cientos de vecinos que exhibieron sus producciones artísticas y de oficios.

Con una masiva concurrencia de familias comodorenses, este sábado 21 y domingo 22 de noviembre se desarrolló la tradicional Muestra Anual que marca el cierre del ciclo 2026 de los Talleres Barriales.

La iniciativa, impulsada por la gestión del intendente Othar Macharashvili a través de la Secretaría de Cultura, volvió a demostrar el fuerte impacto social y educativo de estas propuestas gratuitas en los distintos sectores de la ciudad.

Las actividades se desdoblaron en dos espacios emblemáticos. En el Centro Cultural se desplegaron las presentaciones de danza, música, teatro, audiovisuales y un desfile de oficios, mientras que el CEPTur albergó las exposiciones de artes visuales, con trabajos de pintura, escultura y dibujo producidos durante todo el año.

La programación artística contó con una amplia diversidad de disciplinas. Sobre el escenario pasaron los talleres de flamenco, folklore, malambo, teclado, guitarra, charango y vientos, saxofón, violín, percusión y canto infantil.

Asimismo, el público disfrutó de las producciones de cine para niños y adultos, guion, un desfile de peluquería y corte y confección, y destacadas obras teatrales como "Cambiar de casa" y "Antígona", integrando también propuestas inclusivas como Teatro Diversidad y Procap.

Durante el evento, la secretaria de Cultura, Liliana Peralta, subrayó la importancia de sostener políticas públicas que acerquen el arte a la comunidad. "Los talleres barriales son cultura en territorio, llegando a cada rincón de la ciudad y convirtiéndose en verdaderos espacios de encuentro, aprendizaje y expresión", afirmó la funcionaria.

Asimismo, Peralta valoró el esfuerzo de docentes y alumnos a lo largo de la temporada, destacando el acompañamiento permanente del Ejecutivo local para garantizar el acceso igualitario a la formación artística.

"Esta muestra es la oportunidad de que cada vecino muestre en el centro todo lo que construyó durante el año en su barrio, celebrando juntos el cierre de este gran ciclo", concluyó.