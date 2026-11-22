El intendente Othar Macharashvili participó de los festejos por el Día de la Tradición en barrio Ciudadela, una celebración emblemática organizada por vecinos, instituciones y agrupaciones gauchas que mantiene vivas las costumbres criollas de la ciudad.

Durante la jornada, que contó con el acompañamiento de integrantes del gabinete municipal y de áreas operativas de mantenimiento urbano, el jefe comunal recorrió el sector, dialogó con los referentes barriales y formó parte del tradicional desfile a caballo.

En su discurso, Macharashvili agradeció la calidez de los organizadores y destacó el valor del trabajo articulado para fortalecer el entramado social. "Estamos tratando de volver a ser una comunidad más unida. Debemos trabajar en la construcción de este barrio y de esta ciudad todos juntos, sin divisiones", expresó.

Asimismo, remarcó el compromiso de continuar mejorando la infraestructura del sector -como garitas y veredas- junto a los residentes. “Venimos acompañando al club y a las instituciones desde hace años. Queremos charlar con los vecinos y ordenar el barrio entre todos”, acotó.

Por su parte, el vecino Javier Genta subrayó el esfuerzo colectivo que sostiene esta festividad año tras año en el reconocido "barrio gaucho". "Esta iniciativa representa mucho más que un desfile; significa honrar a los pioneros, transmitir nuestras costumbres a las nuevas generaciones y fortalecer el sentido de pertenencia", señaló.

En la misma línea, la vecina Nancy Sosa agradeció el respaldo institucional para el acondicionamiento del predio y la realización del evento. "Agradecemos a Othar que nos dio mucho apoyo para hacer esto, y a todo el personal de Parques y Paseos que vino a darnos una mano para que hoy todo esté ordenado, prolijo y limpio como nos gusta tener nuestro barrio", afirmó.